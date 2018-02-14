Ford попрощался с хот-хэтчем Focus RS оранжевой спецверсией

Компания Ford отметит завершение производства «заряженного» Focus RS текущего поколения для европейского рынка выпуском спецверсии Heritage Edition. Пятьдесят последних автомобилей, которые сойдут с конвейера в немецком Зарлуи, получат оранжевый окрас кузова Deep Orange и расширенный набор стандартного оборудования.

Автомобили «прощальной» серии будут отличаться серыми тормозными суппортами, а также выкрашенными в черный цвет колесными дисками, корпусами зеркал и задним спойлером. В список оснащения интерьера войдут сиденья Recaro, частично отделанные кожей, панорамная крыша, подогрев руля и декоративные элементы из углепластика.

Ford Focus RS Heritage Edition оснастят дифференциалом повышенного трения с механической блокировкой в передней оси и пакетом увеличения мощности. С ним отдача 2,3-литрового турбомотора семейства EcoBoost увеличится с 350 до 375 лошадиных сил (510 Нм крутящего момента).

Цена Ford Focus RS Heritage Edition составит 39 895 фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей).

Весной 2017 года Ford выпустил «прощальную» верисю хот-хэтча для рынка Северной Америки. Тираж спецверсии составил 1500 экземпляров, а ее разработка велась на основе просьб и рекомендаций фанатов