Ford Focus нового поколения не приедет на Женевский автосалон

Компания Ford покажет Focus нового поколения не на Женевском автосалоне, как предполагалось ранее, а на специальном мероприятии, которое состоится в апреле текущего года. Новинка появится в продаже позднее и будет представлена в трех модификациях: универсал, «спортивная» ST-Line и роскошный Vignale. Об этом сообщает Automotive News.

Новый «Фокус» построят на модульной платформе, которая позволит снизить массу машины на 50 килограммов. При этом размер колесной базы модели увеличится примерно на 50 миллиметров.

Гамма двигателей новинки будет состоять из базового трехцилиндрового мотора объемом один литр, который доступен в трех версиях – 100, 125 и 140 сил, а также 1,5- и 2,0-литровых бензиновых двигателей. Самый мощный из них сможет выдавать 280 лошадиных сил.

Помимо «заряженной» ST и, возможно, RS модификации, новый «Фокус» получит «вседорожную» модификацию Active. Аналогичная версия впервые появилась на «Фиесте» нового поколения.

В декабре прошлого года Ford опубликовал фотографии тестовых прототипов хэтчбека Focus следующего поколения. Машины отличались оснащением: головная оптика одной была светодиодной, другая оборудована галогенными фарами.