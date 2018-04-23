Новый «заряженный» Ford Focus ST получит двигатель от хардкорного RS

«Заряженный» Ford Focus ST следующего поколения оснастят модернизированным 2,3-литровым турбомотором от нынешней модификации RS. Помимо этого, модель предложат только с шестиступенчатой «механикой». Об этом сообщает Autocar.

Отдача двигателя семейства EcoBoost составит около 254 лошадиных сил. От трехцилиндрового агрегата объемом 1,5 литра, который устанавливается на Fiesta ST, решено отказаться из-за того, что в форсированном режиме будет невозможно обеспечить его надежность.

По предварительной информации, новый Focus ST станет острее и интереснее в управлении. Дебют хот-хэтча запланирован на начало 2019 года. Продажи на основных рынках начнутся летом того же года.

Главные факты про новый Ford Focus Версия для бездорожья, роскошное исполнение Vignale и другие подробности

Публичный дебют Ford Focus нового, четвертого поколения состоялся в начале месяца. Он стал первой моделью, построенной на платформе C2 с увеличенной на 20 процентов жесткостью на кручение. В гамму двигателей вошли агрегаты объемом от 1,0 до 2,0 литров, выдающие от 85 до 182 сил.

Помимо обычной версии, Focus впервые представлен во вседорожной модификации Active и роскошной Vignale. Сборка новинки будет налажена на немецком заводе Ford в городе Зарлуи.