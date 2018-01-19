Фрукт помог активировать функцию авторуления

Пульс

Автопилот Tesla обманули с помощью апельсина

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19 января 2018

Владелец Tesla Model S из штата Юта смог обмануть систему автопилота электрокара при помощи апельсина. Чтобы активировать функцию авторуления, он зафиксировал фрукт на руле и смог проехать по шоссе около 45 километров, сообщает Gizmodo.

[В каких историях успел засветиться автопилот «Теслы»](https://motor.ru/selector/teslapiloted.htm)

В каких историях успел засветиться автопилот «Теслы»

Функция авторуления (Autosteer) является частью системы автономного управления Tesla. Она используется для удержания автомобиля в пределах занимаемой полосы, автоматической парковки, а также при работе активного круиз-контроля.

Обязательное условие для работы функции — водитель должен всегда держать руки на руле. Для этого в руль интегрированы сенсоры, которые мониторят давление и приложенное усилие.

В этом случае апельсин помог создать видимость того, что руки водителя находятся на руле, позволив машине двигаться в нормальном режиме.

В 2016 году автопилот Tesla стал причиной аварии со смертельным исходом. Автомобиль, за рулем которого находился 40-летний Джошуа Браун, двигаясь в режиме автономного управления, въехал под прицеп пересекавшего дорогу грузовика.

Расследование инцидента не завершено до сих пор, хотя производитель настаивает на своей невиновности. Однако признает, что системы электрокара могли не заменить светлый грузовик на фоне яркого неба и не активировать систему эктренного торможения.

Позднее появилась информация, что Браун во время движения смотрел фильм на DVD-проигрывателе, но это не смог подтвердить свидетель аварии.

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Теги:
TeslaModel SБеспилотники
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