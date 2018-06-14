Компания придумала спецверсию к чемпионату мира по футболу

Пульс

UAZ сделал «футбольный» Patriot

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14 июня 2018

Компания UAZ начала продажи специальной модификации внедорожника Patriot, подготовленной к чемпионату мира по футболу в России. Стоимость автомобиля составит 995 тысяч рублей – на четыре тысячи дешевле топовой комплектации «Максимум» и на 66 тысяч дороже варианта «Престиж».

[Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья](https://motor.ru/testdrives/renegadevspatriot.htm)

Jeep Renegade против UAZ Patriot: два внедорожника разных школ против русского бездорожья

Новинка предлагается в эксклюзивном темно-синем цвете. Также автомобиль получил наклейки на кузов и шильдики с названием модели и изображением футбольного мяча, черные легкосплавные колесные диски и атермальные задние стекла.

В салоне сиденья отделаны кожей с контрастной прострочкой. Также особую отделку получили рычаг коробки передач и стояночный тормоз.

Тест-драйв обновленного UAZ Patriot, с которым можно жить

Модель построена на базе комплектации «Престиж», в оснащение которой входит климат-контроль, подогрев передних сидений, руль с подогревом, мультимедийная система с навигацией, круиз-контроль, противотуманные фары, система стабилизации и сигнализация. В качестве опции для машины можно заказать подогрев задних сидений и лобового стекла.

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Внедорожник оснащается бензиновым мотором объемом 2,7 литра и мощностью 135 лошадиных сил.

В конце мая UAZ также представил экспедиционный вариант «Патриота» с лебедкой, дополнительной защитой и зубастыми покрышками. Версия стала самой дорогой машиной в линейке.

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