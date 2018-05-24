В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot

В России начались продажи экспедиционного внедорожника UAZ Patriot, которая стала самым дорогим вариантом модели, не считая редкой спецмодификации, посвященной игре World Of Tanks. Стоит такой автомобиль 1 039 990 рублей.

Новинка предлагается в двух специальных цветах кузова – оранжевом и зеленом. Автомобиль оснащен дугами защиты порогов, защитой рулевых тяг, экспедиционным багажником, лестницей на задней двери, фаркопом, лебедкой, самоблокирующимся дифференциалом задней оси и зубастыми покрышками BF Goodrich All-Terrain.

В оснащение машины входит кондиционер, дополнительный отопитель салона, а также мультимедийная система с навигацией и картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

На данный момент производитель уже получил 100 предзаказов на этот автомобиль.

Публичный дебют экспедиционного «Патриота» состоится в субботу, 26 мая, на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Там будет дан старт крупнейшего в мире соревнования по преодолению бездорожья на полноприводной технике «Ладога Трофи».