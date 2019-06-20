Завод Ford в Ленобласти работает последний день

Производство легковых автомобилей Ford в Ленобласти и Набережных Челнах прекращено, как и выпуск двигателей на заводе в Елабуге. Работники всеволожского предприятия планируют уволиться 24–26 июня, а те, кто не хочет подписывать заявление добровольно, попадут под плановое сокращение в сентябре.

Фактически американский бренд уходит из России. Исключение составляет коммерческий Ford Transit, который продолжат выпускать в Елабуге. В самой же компании прекращение продаж легковушек в стране называют «реструктуризацией бизнеса», в ходе которой 51-процентная доля в совместном предприятии отошла «Соллерсу». Он и будет руководить производством коммерческих моделей Ford в России.