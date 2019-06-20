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14:18

Завод Ford в Ленобласти работает последний день

20 июня предприятие официально закроется

Компания Ford Sollers объявила о завершении работы завода во Всеволожске Ленинградской области. Конвейер остановили еще на прошлой неделе и вплоть до 20 июня сотрудники предприятия готовили площадку к консервации.
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Производство легковых автомобилей Ford в Ленобласти и Набережных Челнах прекращено, как и выпуск двигателей на заводе в Елабуге. Работники всеволожского предприятия планируют уволиться 24–26 июня, а те, кто не хочет подписывать заявление добровольно, попадут под плановое сокращение в сентябре.

Фактически американский бренд уходит из России. Исключение составляет коммерческий Ford Transit, который продолжат выпускать в Елабуге. В самой же компании прекращение продаж легковушек в стране называют «реструктуризацией бизнеса», в ходе которой 51-процентная доля в совместном предприятии отошла «Соллерсу». Он и будет руководить производством коммерческих моделей Ford в России.

Ранее стало известно о том, что 99% дилеров Ford продолжат работу. Половина из них займется продажей фургонов Transit и обслуживанием парка легковых автомобилей, остальные — только послегарантийным обслуживанием и ремонтом.

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