Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках

Рамный внедорожник снова получит утилитарную комплектацию

Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках. Издание The Drive выяснило, что в для вездехода 2025 модельного года предусмотрена начальная комплектация без алюминиевых дисков. В текущей конфигурации такой сборки нет, хотя с 2021 по 2023 год покупатели могли не переплачивать за «лишний» функционал. Журналисты не сомневаются: возвращение небогатой версии приведёт к значительному снижению цены до отметки около 37 тысяч долларов.