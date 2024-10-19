Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках

Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповкахРамный внедорожник снова получит утилитарную комплектацию
Первые покупатели возрожденного Ford Bronco могли купить внедорожник дешевле 30 тысяч долларов: цены начинались с 28,5 тысячи в американской валюте. Однако за три с половиной года прайс-листы неоднократно переписывали, а для внедорожника 2024 модельного года базовая комплектация вовсе не доступна. Стартовая цена взлетела до 41,5 тысячи долларов, и похоже спрос снизился, а Ford осознал ошибку.
Небогатую версию с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, 7-ступенчатой «механикой», тканевым салоном, чёрной пластиковой решёткой без контрастных вставок и штампованными колёсами обещают вернуть в ближайшие недели. Важно, что покупатель сможет доплатить только за внедорожный пакет Sasquatch, то есть сконфигурировать максимально простой и бюджетный автомобиль для офф-роуда.
За три с половиной года пакет Sasquatch тоже заметно подорожал, но примерно за 9,5 тысячи долларов можно получить 35-дюймовые шины Goodyear, более энергоёмкую и выносливую подвеску, перенастроенную трансмиссию, межколёсные блокировки дифференциалов и бедлоки. Цены на Ford Bronco MY2025 пока не объявлены, но двухдверный внедорожник может стоить около 37 тысяч долларов.