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Опубликовано 19 октября 2024, 22:22
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Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках

Рамный внедорожник снова получит утилитарную комплектацию
Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках. Издание The Drive выяснило, что в для вездехода 2025 модельного года предусмотрена начальная комплектация без алюминиевых дисков. В текущей конфигурации такой сборки нет, хотя с 2021 по 2023 год покупатели могли не переплачивать за «лишний» функционал. Журналисты не сомневаются: возвращение небогатой версии приведёт к значительному снижению цены до отметки около 37 тысяч долларов.
Ford вернет в гамму Bronco дешевую версию на штамповках
© Ford
Сергей Ильин

Первые покупатели возрожденного Ford Bronco могли купить внедорожник дешевле 30 тысяч долларов: цены начинались с 28,5 тысячи в американской валюте. Однако за три с половиной года прайс-листы неоднократно переписывали, а для внедорожника 2024 модельного года базовая комплектация вовсе не доступна. Стартовая цена взлетела до 41,5 тысячи долларов, и похоже спрос снизился, а Ford осознал ошибку.

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Небогатую версию с 2,3-литровым турбомотором EcoBoost, 7-ступенчатой «механикой», тканевым салоном, чёрной пластиковой решёткой без контрастных вставок и штампованными колёсами обещают вернуть в ближайшие недели. Важно, что покупатель сможет доплатить только за внедорожный пакет Sasquatch, то есть сконфигурировать максимально простой и бюджетный автомобиль для офф-роуда.

За три с половиной года пакет Sasquatch тоже заметно подорожал, но примерно за 9,5 тысячи долларов можно получить 35-дюймовые шины Goodyear, более энергоёмкую и выносливую подвеску, перенастроенную трансмиссию, межколёсные блокировки дифференциалов и бедлоки. Цены на Ford Bronco MY2025 пока не объявлены, но двухдверный внедорожник может стоить около 37 тысяч долларов.

Источник:The Drive
Автор:Сергей Ильин
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