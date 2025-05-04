Ford запретил двум владельцам Bronco ездить на своих вездеходах

В официальном письме Ford говорится, что из-за производственного дефекта шаровой опоры переднего верхнего рычага водитель может потерять контроль над автомобилем во время движения. «Голубой овал» готов отбуксировать дефектные Bronco в дилерский центр за свой счёт. Владельцы проблемных вездеходов были уведомлены немедленно, хотя обычно отзывная программа растянута по времени.