16:04

Новый Ford Bronco можно будет купить с палаткой на крыше

Походное оборудование войдёт в каталог аксессуаров

Ford Bronto Overland © Ford
Лиза Будрина
В каталог аксессуаров для нового Ford Bronco включат походное оборудование, в том числе палатку и плитку. Внедорожник, подготовленный для путешествий, можно будет заказать уже в конце октября.

Для заказа доступна двухместная палатка фирмы Yakima, которая устанавливается на крышу внедорожника. Также предусмотрена складная лестница, по которой можно добраться к спальному месту. Кроме того, в каталоге можно найти газовую плитку (для неё отведено место в откидной части багажной двери), компактный холодиль­ник, набор походной посуды и складную мебель стол и комплект стульев.

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Ford Bronto Overland

Фото: Ford

Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника

Ford продемонстрировал полностью укомплектованный походный внедорожник, назвав его «концептом» Bronto Overland. За основу было взято исполнение Badlands, которое от стандартной модели отличают 17-дюймо­вые диски с 35-дюймо­выми покрышками и лебёдка, вмонтированная в передний бампер. Дополнительно Bronto Overland оснастили системой кругового допол­нительного освещения и радио­станцией CB-диа­пазона.

Возрождённый Ford Bronco дебютировал в США в июле этого года. На американском рынке цены на модель стартуют от 28,5 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Начальная версия внедорожника оснащена «турбочетверкой» EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая выдаёт 273 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ей составляет семиступенчатая «механика» либо десятидиапазонная автоматическая коробка передач. В качестве альтернативы доступен 2,7-литровый двигатель V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента. Он работает только с «автоматом». Привод по умолчанию полный, с раздаточной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением пониженной передачи 2,72:1.

Источник: Ford