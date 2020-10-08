Новый Ford Bronco можно будет купить с палаткой на крыше

Возрождённый Ford Bronco дебютировал в США в июле этого года. На американском рынке цены на модель стартуют от 28,5 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Начальная версия внедорожника оснащена «турбочетверкой» EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая выдаёт 273 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ей составляет семиступенчатая «механика» либо десятидиапазонная автоматическая коробка передач. В качестве альтернативы доступен 2,7-литровый двигатель V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента. Он работает только с «автоматом». Привод по умолчанию полный, с раздаточной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением пониженной передачи 2,72:1.

Источник: Ford