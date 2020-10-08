Новый Ford Bronco можно будет купить с палаткой на крыше

Для заказа доступна двухместная палатка фирмы Yakima, которая устанавливается на крышу внедорожника. Также предусмотрена складная лестница, по которой можно добраться к спальному месту. Кроме того, в каталоге можно найти газовую плитку (для неё отведено место в откидной части багажной двери), компактный холодильник, набор походной посуды и складную мебель – стол и комплект стульев.
Фото: Ford
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Ford продемонстрировал полностью укомплектованный походный внедорожник, назвав его «концептом» Bronto Overland. За основу было взято исполнение Badlands, которое от стандартной модели отличают 17-дюймовые диски с 35-дюймовыми покрышками и лебёдка, вмонтированная в передний бампер. Дополнительно Bronto Overland оснастили системой кругового дополнительного освещения и радиостанцией CB-диапазона.
Возрождённый Ford Bronco дебютировал в США в июле этого года. На американском рынке цены на модель стартуют от 28,5 тысячи долларов (2,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Начальная версия внедорожника оснащена «турбочетверкой» EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая выдаёт 273 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ей составляет семиступенчатая «механика» либо десятидиапазонная автоматическая коробка передач. В качестве альтернативы доступен 2,7-литровый двигатель V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента. Он работает только с «автоматом». Привод по умолчанию полный, с раздаточной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением пониженной передачи 2,72:1.