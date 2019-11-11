Ford снова захотел возродить спорткар Capri

Сейчас же глава европейского отдела дизайна марки Амко Линарес во время интервью Autocar сказал, что его команда буквально мечтает поработать над идеологическим преемником модели. Однако, добавил он, в современных реалиях одного желания мало — для вывода на рынок новой модели нужно финансовое обоснование.
«Кто не хотел бы возродить дизайн Capri? Мы бы очень этого хотели, но он должен соответствовать духу времени и должен вписываться в общую концепцию бренда, а не просто быть единичной моделью, которую создали только ради того, чтобы возродить старую машину», — сказал Линарес.
Он напомнил также о попытке компании вывести на рынок модель Probe, чей дизайн должен был стать прогрессивным и футуристичным шагом для марки в улучшении аэродинамики, но вместо этого запомнился как одна из самых провальных моделей «Форда». Но при этом модель Capri, которая в свое время позиционировалась как европейский аналог «Мустанга», была довольно успешна — за 20 лет производства она разошлась тиражом около двух миллионов экземпляров.
Летом 2011 года руководство Ford уже говорило о том, что собирается вывести на рынок «идеологического преемника» спорткара Capri. Внешность собирались выполнить в стилистике «Фокуса» того времени, а некоторые источники даже говорили, что это и вовсе будет самый обычный Focus, просто в кузове купе. В качестве основных конкурентов новинке прочили Renault Megane и Volkswagen Scirocco. Однако тогда дальше разговоров дело не пошло, и никакого преемника Capri компания так и не показала.
В этот раз у модели гораздо больше шансов на реинкарнацию — американский производитель в последнее время активно занялся перевыпуском старых моделей. Так, в 2018 году на рынке снова появился кроссовер Territory, летом этого года малолитражка Ford Puma вернулась в виде компактного кроссовера, а в ближайшее время марка обещала представить преемника внедорожника Bronco.