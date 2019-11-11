Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:02

Ford снова захотел возродить спорткар Capri

В прошлый раз марка говорила об этом восемь лет назад

Компания Ford снова заговорила о возможном возрождении спорткара Capri. В последний разговоры о возвращении двухдверки велись в 2011 году, но тогда они так и остались на уровне обсуждений.

Сейчас же глава европейского отдела дизайна марки Амко Линарес во время интервью Autocar сказал, что его команда буквально мечтает поработать над идеологическим преемником модели. Однако, добавил он, в современных реалиях одного желания мало — для вывода на рынок новой модели нужно финансовое обоснование.

«Кто не хотел бы возродить дизайн Capri? Мы бы очень этого хотели, но он должен соответствовать духу времени и должен вписываться в общую концепцию бренда, а не просто быть единичной моделью, которую создали только ради того, чтобы возродить старую машину», — сказал Линарес.

Он напомнил также о попытке компании вывести на рынок модель Probe, чей дизайн должен был стать прогрессивным и футуристичным шагом для марки в улучшении аэродинамики, но вместо этого запомнился как одна из самых провальных моделей «Форда». Но при этом модель Capri, которая в свое время позиционировалась как европейский аналог «Мустанга», была довольно успешна — за 20 лет производства она разошлась тиражом около двух миллионов экземпляров.

Летом 2011 года руководство Ford уже говорило о том, что собирается вывести на рынок «идеологического преемника» спорткара Capri. Внешность собирались выполнить в стилистике «Фокуса» того времени, а некоторые источники даже говорили, что это и вовсе будет самый обычный Focus, просто в кузове купе. В качестве основных конкурентов новинке прочили Renault Megane и Volkswagen Scirocco. Однако тогда дальше разговоров дело не пошло, и никакого преемника Capri компания так и не показала.

В этот раз у модели гораздо больше шансов на реинкарнацию — американский производитель в последнее время активно занялся перевыпуском старых моделей. Так, в 2018 году на рынке снова появился кроссовер Territory, летом этого года малолитражка Ford Puma вернулась в виде компактного кроссовера, а в ближайшее время марка обещала представить преемника внедорожника Bronco.