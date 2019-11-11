Ford снова захотел возродить спорткар Capri

Он напомнил также о попытке компании вывести на рынок модель Probe, чей дизайн должен был стать прогрессивным и футуристичным шагом для марки в улучшении аэродинамики, но вместо этого запомнился как одна из самых провальных моделей «Форда». Но при этом модель Capri, которая в свое время позиционировалась как европейский аналог «Мустанга», была довольно успешна — за 20 лет производства она разошлась тиражом около двух миллионов экземпляров.