Российские Ford Focus, Kuga и Mondeo стали «ультракомфортными»

Кроссовер Ford Kuga Ultra Comfort — это топовая комплектация Titanium с дополнительными адаптивными биксеноновыми фарами, функцией открытия багажника «без рук», активным ассистентом парковки и электроприводом складывания боковых зеркал.

Цена автомобиля в такой версии начинается от 1 845 000 рублей (без учета скидок) за модификацию с передним приводом, атмосферным двигателем 2.5 (150 сил и 230 Нм момента) и шестидиапазонным «автоматом». Если заказывать эти опции для «Титаниума» по отдельности, то машина обойдется минимум в 1 858 500 рублей.