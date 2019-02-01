Российские Ford Focus, Kuga и Mondeo стали «ультракомфортными»

Кроссовер Ford Kuga Ultra Comfort — это топовая комплектация Titanium с дополнительными адаптивными биксеноновыми фарами, функцией открытия багажника «без рук», активным ассистентом парковки и электроприводом складывания боковых зеркал.
Цена автомобиля в такой версии начинается от 1 845 000 рублей (без учета скидок) за модификацию с передним приводом, атмосферным двигателем 2.5 (150 сил и 230 Нм момента) и шестидиапазонным «автоматом». Если заказывать эти опции для «Титаниума» по отдельности, то машина обойдется минимум в 1 858 500 рублей.
В список оснащения Ford Focus серии «Ультра Комфорт» входит мультимедийный комплекс SYNC 3 с восьмидюйовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики дождя и света. Цена — от 1 112 000 рублей. При этом комплектация White & Black, в которой нет цифровой «приборки», SYNC 3 и камеры заднего вида, стоит на 10 тысяч рублей дороже. Топовая Titanium будет на 60 500 рублей дороже Ultra Comfort.
Ford Mondeo в таком же исполнении получил отделку салона кожей или комбинацией кожа-замша, светодиодные фары, комфортные сиденья с электрорегулировками, задние сиденья с подогревом, камеру заднего вида, навигацию и тонировку. Стоимость Ford Mondeo в новой версии начинается от 1 966 000 рублей. Машина в максимальной комплектации Titanium Plus оценена в 2 152 000 рублей.