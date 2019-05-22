Ford сохранит российскую дилерскую сеть

На сегодняшний день Ford Sollers принялся более 100 заявок от партнеров на продолжение сотрудничества. По оценкам самой компании, сотрудничество с брендом Ford продолжат 99 процентов официальных дилеров. Оно предусматривает два формата: Transit-центр (продажа легкой коммерческой техники) или сервисный центр.

В марте этого года компания Ford приняла решение о прекращении деятельности в России. В рамках реструктуризации сохранится только производство коммерческого транспорта. Его будет контролировать Sollers, который получил 51-процентную долю в совместном предприятии.