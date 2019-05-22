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16:16

Ford сохранит российскую дилерскую сеть

99 процентов дилерских центров продолжат сотрудничество с маркой

Компания Ford сохранит дилерскую сеть в ключевых регионах России. Более половины дилеров СП Ford Sollers займутся продажей фургонов Transit и обслуживанием парка легковых автомобилей, остальные — только послегарантийным обслуживанием и ремонтом.
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На сегодняшний день Ford Sollers принялся более 100 заявок от партнеров на продолжение сотрудничества. По оценкам самой компании, сотрудничество с брендом Ford продолжат 99 процентов официальных дилеров. Оно предусматривает два формата: Transit-центр (продажа легкой коммерческой техники) или сервисный центр.

В марте этого года компания Ford приняла решение о прекращении деятельности в России. В рамках реструктуризации сохранится только производство коммерческого транспорта. Его будет контролировать Sollers, который получил 51-процентную долю в совместном предприятии.

Производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске и Набережных Челнах будет остановлено в конце июня этого года. Эти предприятия, а также завод двигателей в Елабуге, решено закрыть.

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