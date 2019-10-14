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17:27

Ford запатентовал «патрульный» дрон для автомобилей

Программируемый квадрокоптер может храниться в багажнике машины

Дрон, созданный Ford UAV Systems
В автомобилях Ford в будущем может появиться необычная опция – «штатный» квадрокоптер, который способен выполнять несколько задач. В частности, он будет патрулировать машину во время движения и связываться со спасательными службами в случае необходимости. Кроме того, квадрокоптер можно использовать для съемки или разведывания местности.

Согласно документу, опубликованному в базе Бюро по патентам и товарным знакам США, дрон размещается в багажнике машины, где находится и станция подзарядки. На эскизах изображено некое устройство с камерой, однако не уточняется, кто автор этой разработки сам американский автопроизводитель или сторонняя компания.

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В 2018 году в Ford уже рассуждали о возможном применении дронов на дорогах, однако тогда речь шла о «суррогатных сенсорах для беспилотных транспортных средств». Идея заключается в том, что при повреждении бортовых датчиков на беспилотном автомобиле (например, при ДТП), система переключится на данные с внешнего устройства – квадрокоптера.

В таких случаях дрон-«поводырь», оснащенный набором необходимых радаров, «приземляется» на крышу машины и берет на себя функцию вышедшего из строя оборудования.

Впрочем, не исключено, что ни одна из этих задумок не будет воплощена в жизнь, так как наличие патента еще не означает, что в компании всерьез намерены предложить для новых моделей подобные опции.

Источник: Car and Driver