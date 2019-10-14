Ford запатентовал «патрульный» дрон для автомобилей

В 2018 году в Ford уже рассуждали о возможном применении дронов на дорогах, однако тогда речь шла о «суррогатных сенсорах для беспилотных транспортных средств». Идея заключается в том, что при повреждении бортовых датчиков на беспилотном автомобиле (например, при ДТП), система переключится на данные с внешнего устройства – квадрокоптера.

В таких случаях дрон-«поводырь», оснащенный набором необходимых радаров, «приземляется» на крышу машины и берет на себя функцию вышедшего из строя оборудования.