Ford официально представил новый EcoSport Active

Компания Ford позиционирует EcoSport Active, как «внедорожную» версию привычного кроссовера EcoSport, который выпускается с 2003 года. Новое издание получило дополнительную защиту кузова в виде пластиковых накладок, эмблемы Active на передних крыльях, измененную радиаторную решетку и увеличенный дорожный просвет.

Кроме того, EcoSport Active отличается затемненной оптикой, тонированными задними стеклами, черной крышей и корпусами наружных зеркал, а также с 17-дюймовыми колесными дисками с Y-образными спицами.

Интерьер кроссовера выполнен из искусственной кожи с вышитыми на спинках передний сидений литерами «А». В оснащение EcoSport Active входит мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, электрические зеркала с подогревом и светодиодная передняя оптика.