Ford официально представил новый EcoSport Active

Компания Ford позиционирует EcoSport Active, как «внедорожную» версию привычного кроссовера EcoSport, который выпускается с 2003 года. Новое издание получило дополнительную защиту кузова в виде пластиковых накладок, эмблемы Active на передних крыльях, измененную радиаторную решетку и увеличенный дорожный просвет.
Кроме того, EcoSport Active отличается затемненной оптикой, тонированными задними стеклами, черной крышей и корпусами наружных зеркал, а также с 17-дюймовыми колесными дисками с Y-образными спицами.
Интерьер кроссовера выполнен из искусственной кожи с вышитыми на спинках передний сидений литерами «А». В оснащение EcoSport Active входит мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, электрические зеркала с подогревом и светодиодная передняя оптика.
Фото: Ford
Ford может выпустить ещё один «заряженный» кроссовер
Приобрести новый кроссовер можно с единственной силовой установкой. В движение переднеприводный EcoSport Active приводит литровая бензиновая «турботройка» мощностью 125 лошадиных сил (200 Нм). Агрегат работает исключительно с шестиступенчатой «механикой». По данным производителя, расход топлива на 100 километров пути составит около 6 литров.
Ford EcoSport Active ориентирован прежде всего на европейский рынок. Стоимость новинки в Испании составит минимум 24 100 евро (примерно 2,27 миллиона рублей по текущему курсу). В Германии приобрести кроссовер можно будет чуть дешевле — от 23 880 евро (примерно 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).
В конце октября сообщалось, что кроссовер Ford Escape, известный за пределами США как Kuga, может в будущем обрести «заряженную» версию с индексом ST. Такое пожелание высказали покупатели, которые ценят мощные и быстрые автомобили.