Назаваны российские цены на обновленный Ford EcoSport

Дилеры Ford начали принимать заказы на обновленный кроссовер EcoSport. После рестайлинга у модели изменился дизайн экстерьера и интерьера, а также гамма силовых агрегатов. Цены на переднеприводные модификации начинаются от 959 000 рублей, а на полноприводные – от 1 229 000 рублей.

По аналогии с моделью для Европы, «российский» EcoSport получил другую светотехнику и секции противотуманных фар, новую решетку радиатора, а также бамперы. В салоне появилась полностью переработанная передняя панель с «парящим» восьмидюймовым дисплеем мультимедийной системы SYNC 3.

Впервые в России Ford EcoSport можно заказать с двухлитровым двигателем мощность 148 лошадиных сил, сочетающимся с шестидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

Базовым же является трехцилиндровый 1,5-литровый агрегат, выдающий 123 лошадиные силы и 151 Нм крутящего момента. Такой мотор может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или «автоматом».

Все машины для российского рынка укомплектованы русифицированной навигационной системой, увеличенным бачком омывающей жидкости, форсунками с подогревом, обогревом лобового стекла, боковых зеркал, передних сидений и руля.

В список стандартного оснащения обновленного Ford EcoSport входит система предотвращения опрокидывания, помощи при аварийном торможении, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, а также камера заднего вида.

На российсском рынке EcoSport сможет конкурировать с Kia Soul (от 916 900 рублей), Nissan Juke (от 1 077 000 рублей), Citroen C3 Aircross (от 1 099 000 рублей), а также Renault Duster (от 689 000 рублей) или Nissan Terrano (от 890 000 рублей).