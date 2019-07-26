Ford Edge обновился и получил планшет как у Tesla

Производство Edge для КНР осуществляется на мощностях совместного предприятия Changan-Ford. Цены для местного рынка пока не объявлены – их огласят ближе к старту продаж, запланированному на конец лета. По предварительным данным, новинку можно будет купить примерно за 34 тысячи долларов.

С недавнего времени бренд Ford не представлен в России легковыми автомобилями – дилеры дораспродают остатки, после чего в продаже останется только коммерческий Transit.