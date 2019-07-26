Ford Edge обновился и получил планшет как у Tesla

Китай – единственная страна, в которой Ford Edge представлен в исполнении с тремя рядами кресел. У модели изменились бамперы и дизайн колесных дисков, а в салоне появилась обновленная приборная панель с аналоговым спидометром и парой дисплеев. Главное же отличие от кроссовера для других рынков – появление вертикального 12,8-дюймового планшета, как в электромобилях Tesla и новых Volvo. В списке доступного оборудования указаны климат-контроль и мультимедийная система с функцией голосового управления.
Китайцам доступен кроссовер с наддувным двигателем семейства EcoBoost объемом 2,0 литра, который развивает 245 лошадиных сил.
Кроме того, в стране возобновят продажи «заряженного» Ford Edge ST с 2,7-литровым битурбомотором V6 с отдачей 322 силы и 500 Нм крутящего момента. Для сравнения, аналогичная версия модели в США комплектуется 340-сильным агрегатом.
От стандартного автомобиля «спортивный» вариант отличается 21-дюймовыми дискам, иной настройкой подвески и усиленной тормозной системой, а также по-иному оформленной радиаторной решеткой.
Что касается трансмиссии, то с обновлением Edge перевели на восьмидиапазонный «автомат», пришедший на смену коробке с шестью ступенями.
Производство Edge для КНР осуществляется на мощностях совместного предприятия Changan-Ford. Цены для местного рынка пока не объявлены – их огласят ближе к старту продаж, запланированному на конец лета. По предварительным данным, новинку можно будет купить примерно за 34 тысячи долларов.
С недавнего времени бренд Ford не представлен в России легковыми автомобилями – дилеры дораспродают остатки, после чего в продаже останется только коммерческий Transit.