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16:00

Ford Edge обновился и получил планшет как у Tesla

Модернизация затронула семиместный кроссовер, который продается на китайском рынке

Компания Ford снова обновила кроссовер Edge. На этот раз модернизирован вариант автомобиля для китайского рынка. Версия для КНР претерпела изменения вслед за глобальной моделью, пережившей рестайлинг еще в 2018 году.

Китай – единственная страна, в которой Ford Edge представлен в исполнении с тремя рядами кресел. У модели изменились бамперы и дизайн колесных дисков, а в салоне появилась обновленная приборная панель с аналоговым спидометром и парой дисплеев. Главное же отличие от кроссовера для других рынков – появление вертикального 12,8-дюймового планшета, как в электромобилях Tesla и новых Volvo. В списке доступного оборудования указаны климат-контроль и мультимедийная система с функцией голосового управления.

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Китайцам доступен кроссовер с наддувным двигателем семейства EcoBoost объемом 2,0 литра, который развивает 245 лошадиных сил.

Кроме того, в стране возобновят продажи «заряженного» Ford Edge ST с 2,7-литровым битурбомотором V6 с отдачей 322 силы и 500 Нм крутящего момента. Для сравнения, аналогичная версия модели в США комплектуется 340-сильным агрегатом.

Ford Edge ST

От стандартного автомобиля «спортивный» вариант отличается 21-дюймовыми дискам, иной настройкой подвески и усиленной тормозной системой, а также по-иному оформленной радиаторной решеткой.

Что касается трансмиссии, то с обновлением Edge перевели на восьмидиапазонный «автомат», пришедший на смену коробке с шестью ступенями.

Производство Edge для КНР осуществляется на мощностях совместного предприятия Changan-Ford. Цены для местного рынка пока не объявлены – их огласят ближе к старту продаж, запланированному на конец лета. По предварительным данным, новинку можно будет купить примерно за 34 тысячи долларов.

С недавнего времени бренд Ford не представлен в России легковыми автомобилями дилеры дораспродают остатки, после чего в продаже останется только коммерческий Transit.