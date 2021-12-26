Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов

Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларовАмериканский концерн сполна заплатил за оплошность пиар-службы
В Австралии было продано 700 спорткаров Mustang Mach 1, и всем покупателям была предоставлена скидка от Ford в размере 4500 долларов. Кроме того, автогигант оплатил трек-дни и гарантировал бесплатное обслуживание в течение трёх лет.
Ошибка в брошюрах произошла из-за невнимательности пиар-службы — в Австралии Mustang Mach 1 предлагается без адаптивного круиз-контроля, задних парктроников, светодиодных противотуманных фар и дифференциала повышенного трения, но по какой-то причине все эти опции перечислялись в рекламных буклетах в качестве базового оборудования.
По оценке The Drive, урегулирование проблемы обошлись Ford Australia в 4,5 миллиона долларов, то есть «голубой овал» заплатит за ошибку в 4,5 раза больше, чем предполагалось первоначально.
Надзорные органы Австралии учли позицию Ford и не стали накладывать на автопроизводителя большой штраф — за нарушение местного закона о защите прав потребителей автогигант заплатит всего 53 280 долларов в местной валюте (2,8 миллиона рублей).
Представитель Ford Australia заявил журналистам, что компания улучшила свои внутренние процессы, чтобы избежать повторения ошибки. Впрочем, владельцы «Мустангов» вряд ли чувствуют себя разочарованными, ведь никто из покупателей не вернул оплаченный спорткар, хотя изначально у клиентов была и такая возможность.