Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов

По оценке The Drive, урегулирование проблемы обошлись Ford Australia в 4,5 миллиона долларов, то есть «голубой овал» заплатит за ошибку в 4,5 раза больше, чем предполагалось первоначально.

Надзорные органы Австралии учли позицию Ford и не стали накладывать на автопроизводителя большой штраф — за нарушение местного закона о защите прав потребителей автогигант заплатит всего 53 280 долларов в местной валюте (2,8 миллиона рублей).