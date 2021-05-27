Ford Explorer подключат к розетке

Ford организует производство аккумуляторов собственной разработки под брендом IonBoost, и в будущем будет выпускать целую линейку батарей: литий-ионные, литий-железо-фосфатные, а в будущем и твердотельные. В этом автопроизводителю поможет стартап Solid Power, инвестором которого является Ford. Все это будет сделано для того, чтобы к началу следующего десятилетия удешевить аккумуляторы на 40 процентов.

Несколькими днями ранее Ford рассказал о планах на европейский рынок: в течение следующих 10 лет американская марка выведет из местного модельного ряда все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а на смену им придут электрокары.

По словам президента североамериканского отделения Ford Кумара Галхотра, планы по производству электромобилей марки во многом зависят от того, как на рынке примут представленный недавно пикап F-150 Lightning, а также от продаж Mustang Mach-E и E-Transit.