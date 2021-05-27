Ford Explorer подключат к розетке

Согласно обновленному плану автопроизводителя, к 2030 году доля электромобилей от общего объема глобальных продаж достигнет 40 процентов. Для этого Ford выпустит на рынок несколько батарейных моделей, построенных на новой платформе. Одной из них станет электрический Explorer, уточняет Reuters.
Ford организует производство аккумуляторов собственной разработки под брендом IonBoost, и в будущем будет выпускать целую линейку батарей: литий-ионные, литий-железо-фосфатные, а в будущем и твердотельные. В этом автопроизводителю поможет стартап Solid Power, инвестором которого является Ford. Все это будет сделано для того, чтобы к началу следующего десятилетия удешевить аккумуляторы на 40 процентов.
Несколькими днями ранее Ford рассказал о планах на европейский рынок: в течение следующих 10 лет американская марка выведет из местного модельного ряда все автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а на смену им придут электрокары.
По словам президента североамериканского отделения Ford Кумара Галхотра, планы по производству электромобилей марки во многом зависят от того, как на рынке примут представленный недавно пикап F-150 Lightning, а также от продаж Mustang Mach-E и E-Transit.
Ford оставит Европу без двигателей внутреннего сгорания
Что же касается модели Explorer, то вплоть до 2019 года ее производили и продавали на российском рынке. Однако два года назад Ford свернул сборку всех моделей в стране, за исключением коммерческого Transit.