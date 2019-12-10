Краш-тест помог найти самое опасное место в салоне Ford Explorer

Речь идет о столкновении с неполным перекрытием. При таком ударе передняя часть автомобиля деформируется таким образом, что существует высокий риск получения травмы левой ноги водителя. При этом защита остальных пассажиров в салоне обеспечена на высоком уровне. Таким образом, самой небезопасное место при подобной аварии – это водительское кресло.

В результате Explorer не удостоился высшего балла, даже несмотря на то, что с остальными испытаниями – боковым и фронтальным ударами – внедорожник справился.