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13:58

Краш-тест помог найти самое опасное место в салоне Ford Explorer

Ford так и не решил проблему с безопасностью водителя при ДТП

© IIHS
Лиза Будрина
Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел краш-тест Ford Explorer нового поколения. Специалисты пришли к выводу, что несмотря на некоторые улучшения, автопроизводитель так и не смог решить проблему с безопасностью водителя, характерную и для дореформенной модели.

Речь идет о столкновении с неполным перекрытием. При таком ударе передняя часть автомобиля деформируется таким образом, что существует высокий риск получения травмы левой ноги водителя. При этом защита остальных пассажиров в салоне обеспечена на высоком уровне. Таким образом, самой небезопасное место при подобной аварии – это водительское кресло.

В результате Explorer не удостоился высшего балла, даже несмотря на то, что с остальными испытаниями – боковым и фронтальным ударами – внедорожник справился.

Видео: IIHS

Ранее из-за другой проблемы у этой модели Ford получил полсотни судебных исков. Владельцы Explorer массово жаловались на то, что отравились выхлопными газами, проникающими в салон автомобиля. Было установлено, что запах выхлопа появляется при полном нажатии на педаль газа в сочетании с работающем в режиме рециркуляции климат-контролем.

Сам автопроизводитель с выдвинутыми обвинениями не согласился – в Ford настаивают, что Explorer полностью соответствует действующим в США требованиям. Но дело в том, что местный закон четко не регулирует допустимое содержания в воздухе бесцветного токсичного газа, который может сказаться на здоровье.

О проблеме говорят с 2016 года и компанию даже вынудили предпринять некоторые действия. Например, Ford уже выкупил 100 внедорожников у недовольных владельцев, а также провел ремонтную кампанию.