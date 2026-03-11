Ford Explorer получил новую батарею

Базовая версия Ford Explorer теперь комплектуется литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 58 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 444 километров. До этого данный показатель составлял 378 км. Двигатель начальной модификации прибавил около 20 сил: теперь он выдаёт 190 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Благодаря этому разгон до 100 км/ч сократился с 8,7 до 8,0 секунды.

В число прочих усовершенствований вошли обновлённое программное обеспечение мультимедийной системы и функция Pro Power Onboard, позволяющая запитать от батареи автомобиля внешние электроприборы. Также модель оснастили более современным комплексом ассистирующих систем, включающим автоматический парковщик и систему мониторинга состояния водителя. Адаптивный круиз-контроль дополнился функцией распознавания сигналов светофора.

