Volkswagen лишит работы десятки тысяч сотрудников из-за сильнейшего кризиса

Согласно опубликованному отчету, операционная прибыль VW Group за год составила €8,9 млрд — это на 53% меньше, чем годом ранее, и существенно ниже прогнозов аналитиков. Выручка при этом осталась практически на прежнем уровне, незначительно снизившись до €322 млрд.

В компании называют несколько причин кризиса, обрушившегося на бизнес. Ключевую роль сыграли торговые пошлины, введенные администрацией США, которые уже обошлись концерну в миллиарды евро.

Кроме того, серьезное давление испытывает китайское направление: хотя Поднебесная остается крупнейшим рынком для Volkswagen, местные бренды стремительно набирают силу, делая конкуренцию все более жесткой.

Чтобы вернутся к росту показателей, Volkswagen запускает программу жесткой экономии. К 2030 году число уволенных сотрудников концерна может достичь 50 тыс.

