Ford показал первое изображение электропикапа F-150

Электрическая версия получит особую заглушку решётки радиатора с трёхмерным рисунком. Дневные ходовые огни объединены световой полосой в единую П-образную форму, а по бокам расположены небольшие фары. Крупная полоса напоминает оптику моделей стартапа Rivian, в разработку которых Ford ранее вложил полмиллиарда долларов.
Судя по изображению, многие черты передней части позаимствованы у Ford-150 с традиционным ДВС образца 2021 года: пикапы роднит форма крыльев и зеркал заднего вида, а также рельеф капота. Под капотом электрической версии вместо двигателя будет обустроен багажник для хранения вещей.
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Подробностей об оснащении и силовой установке автомобиля пока нет. Ранее Ford заверял, что «зелёная» версия станет самой мощной в линейке F-150 за всю её историю. Ожидается, что пикап получит два электромотора общей мощностью более 450 лошадиных сил, установленных по одному на каждой оси. Аккумуляторный блок могут интегрировать в раму грузовика для улучшения развесовки и повышения прочности.
В прошлом году Ford продемонстрировал мощь прототипа электропикапа, которому удалось сдвинуть с места десяток гружёных двухэтажных вагонов. Сначала электрокар испытали пустыми вагонами, а затем на платформы установили 42 экземпляра Ford F-150 2019 модельного года, в результате чего общая масса возросла до миллиона фунтов (более 450 тонн).