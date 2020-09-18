Ford показал первое изображение электропикапа F-150

Электрическая версия получит особую заглушку решётки радиатора с трёхмерным рисунком. Дневные ходовые огни объединены световой полосой в единую П-образную форму, а по бокам расположены небольшие фары. Крупная полоса напоминает оптику моделей стартапа Rivian, в разработку которых Ford ранее вложил полмиллиарда долларов.

Судя по изображению, многие черты передней части позаимствованы у Ford-150 с традиционным ДВС образца 2021 года: пикапы роднит форма крыльев и зеркал заднего вида, а также рельеф капота. Под капотом электрической версии вместо двигателя будет обустроен багажник для хранения вещей.