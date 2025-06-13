Представлен «уличный» грузовичок Ford F-150 Lobo

Повышение производительности не предусмотрено. Атмосферный 5,0-литровый V8 выдаёт те же 406 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 10-ступенчатый автомат, есть полный привод. Тяговые возможности не пострадали, но за пределами асфальта Lobo окажется не таким способным. По сути, новый пакет можно приравнивать к заводскому тюнингу.