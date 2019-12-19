Ford запатентовал открывающуюся «радиаторную решетку»

Ford подтвердил, что работает над созданием экологически чистой модели. Ранее сообщалось, что это будет электрический пикап, построенный на базе F150. По предварительным данным, новинка появится на рынке в трех модификациях: с одним электромотором и моноприводом, с полным приводом с двумя двигателями по одному на каждой оси и четырьмя агрегатами – по одному на каждом колесе.