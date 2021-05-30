Посмотрите на самый хардкорный почтовый фургон в мире

Как сообщает издание The Drive, в Йеллоустонском национальном парке, который расположен на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, почтовым фургоном служит хардкорный грузовик на базе тяжёлого пикапа Ford F-550 Super Duty. Его подвеска была основательно доработана для улучшения проходимости: лифт-комплект увеличил дорожный просвет на 203 миллиметра, а штатные мосты заменили усиленными. Вдобавок фургон оснастили огромными «зубастыми» шинами размерности 560/60 R22,5. Такие колёса, выступающие далеко за пределы крыльев, потребовали установки специальных расширителей арок. Передний бампер тоже был заменён на силовой, со ступенькой для доступа к двигателю.
Почтовый фургон оснащён 6,7-литровым турбодизелем V8 Power Stroke мощностью 446 лошадиных сил. Но зачем Йеллоустонскому национальному парку такой вездеход? Дело в том, что в парке, на территории которого находятся озёра, реки, каньоны и пещеры, есть постоянные жители и когда почтовые отделения в природном заповеднике закрываются на суровые зимние месяцы, почтальоны развозят на нём письма, прессу и посылки. Брутальный Ford развозит почту дважды в неделю, каждый раз совершая поездку протяжённостью более 240 километров. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой, а встретить там можно несколько сотен видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб.