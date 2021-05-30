Посмотрите на самый хардкорный почтовый фургон в мире

Почтовый фургон оснащён 6,7-литровым турбодизелем V8 Power Stroke мощностью 446 лошадиных сил. Но зачем Йеллоустонскому национальному парку такой вездеход? Дело в том, что в парке, на территории которого находятся озёра, реки, каньоны и пещеры, есть постоянные жители и когда почтовые отделения в природном заповеднике закрываются на суровые зимние месяцы, почтальоны развозят на нём письма, прессу и посылки. Брутальный Ford развозит почту дважды в неделю, каждый раз совершая поездку протяжённостью более 240 километров. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой, а встретить там можно несколько сотен видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб.