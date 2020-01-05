Владелец Ford Focus ремонтировал коробку передач пять раз за три года

В итоге почти за три года использования автомобиля и небольшой пробег официальный дилер заменил двойное сцепление «робота» пять раз. Однако терпение ДаГраки лопнуло лишь после того, как сцепление в очередной раз вышло из строя и ему пришлось возвращаться домой с работы через несколько городских кварталов задним ходом — потому что ни одна другая передача больше не включалась. Дилер согласился забрать Focus назад и вернуть деньги, но в итоге Марк вынужден был приобрести новый Ford Escape, за который он платит по 450, а не 350 долларов в месяц, хотя не планировал менять автомобиль ещё пять лет.