Владелец Ford Focus ремонтировал коробку передач пять раз за три года

Марк ДаГрака из города Хейверилл в штате Массачусетс приобрёл в 2016 году у местного дилера новый седан Ford Focus — на отличных, по его словам, условиям. Довольно скоро, как сообщает издание Detroit Free Press, он разочаровался в своей покупке: на автомобиле вышло из строя двойное сцепление шестиступенчатой роботизированной коробки передач PowerShift модификации DPS6. Его заменили в рамках гарантии, но через некоторое время поломка повторилась. Затем сцепление снова сломалось, а потом ещё раз и ещё.
В итоге почти за три года использования автомобиля и небольшой пробег официальный дилер заменил двойное сцепление «робота» пять раз. Однако терпение ДаГраки лопнуло лишь после того, как сцепление в очередной раз вышло из строя и ему пришлось возвращаться домой с работы через несколько городских кварталов задним ходом — потому что ни одна другая передача больше не включалась. Дилер согласился забрать Focus назад и вернуть деньги, но в итоге Марк вынужден был приобрести новый Ford Escape, за который он платит по 450, а не 350 долларов в месяц, хотя не планировал менять автомобиль ещё пять лет.