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18:00

Владелец Ford Focus ремонтировал коробку передач пять раз за три года

Фордовский «робот» PowerShift до сих пор доставляет множество проблем

Александр Пономарев
Американец вынужден был менять двойное сцепление семиступенчатого «робота» PowerShift на своём Ford Focus пять раз за три года гарантии.

Марк ДаГрака из города Хейверилл в штате Массачусетс приобрёл в 2016 году у местного дилера новый седан Ford Focus на отличных, по его словам, условиям. Довольно скоро, как сообщает издание Detroit Free Press, он разочаровался в своей покупке: на автомобиле вышло из строя двойное сцепление шестиступенчатой роботизированной коробки передач PowerShift модификации DPS6. Его заменили в рамках гарантии, но через некоторое время поломка повторилась. Затем сцепление снова сломалось, а потом ещё раз и ещё.

В итоге почти за три года использования автомобиля и небольшой пробег официальный дилер заменил двойное сцепление «робота» пять раз. Однако терпение ДаГраки лопнуло лишь после того, как сцепление в очередной раз вышло из строя и ему пришлось возвращаться домой с работы через несколько городских кварталов задним ходом потому что ни одна другая передача больше не включалась. Дилер согласился забрать Focus назад и вернуть деньги, но в итоге Марк вынужден был приобрести новый Ford Escape, за который он платит по 450, а не 350 долларов в месяц, хотя не планировал менять автомобиль ещё пять лет.