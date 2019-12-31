Ford рассказал о самых популярных версиях Mustang Mach-E

Из опубликованного отчета следует, что 38 процентов заказчиков выбрали кроссовер в цвете Carbonized Grey, 35 процентов клиентов остановились на варианте Grabber Blue Metallic, а электромобиль в оттенке Rapid Red заказали 27 процентов американцев. Кроме того, 80 процентов заказов приходятся на Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, 55 процентов – на полноприводную модификацию и 30 процентов – на «спортивную» версию с приставкой GT.
Новинка дебютировала 18 ноября в Лос-Анджелесе. Тогда же объявили и цены: самая доступная версия с приводом на заднюю ось обойдется покупателям в 43 тысячи долларов, что дешевле ближайшего конкурента Tesla Model Y (от 47 тысяч долларов).
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Для модели предусмотрены несколько модификаций: с 75,7-киловаттной батареей и 255-сильным агрегатом, аккумулятором на 98,8 киловатт-часа и мотором мощностью 282 силы, а также полноприводные варианты с теми же батареями и 332-сильной установкой. Самый мощный Mustang Mach-E GT получил два электромотора суммарной мощностью 459 силы и аккумулятор емкостью 98,8 киловатт-часа.
В ноябре Ford начал принимать заказы на ограниченную серию First Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования. Изначально предполагалось, что она будет выпущена тиражом 50 тысяч экземпляров, но позже в компании уточнили, что 50 тысяч – это количество кроссоверов, которые будут выпущены в течение 12 месяцев.