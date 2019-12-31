Ford рассказал о самых популярных версиях Mustang Mach-E

Из опубликованного отчета следует, что 38 процентов заказчиков выбрали кроссовер в цвете Carbonized Grey, 35 процентов клиентов остановились на варианте Grabber Blue Metallic, а электромобиль в оттенке Rapid Red заказали 27 процентов американцев. Кроме того, 80 процентов заказов приходятся на Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, 55 процентов – на полноприводную модификацию и 30 процентов – на «спортивную» версию с приставкой GT.