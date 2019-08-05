Видео: Ford GT двух поколений сразились в дрэге

Спорткар 2005 года выпуска оснащён шестиступенчатой «механикой», в то время как новая модель комплектуется семиступенчатым «роботом» Getrag с двойным сцеплением. Замеры мощности «с колёс» показали следующий результат: тюнингованный «старичок» выдал 650 лошадиных сил, тогда как GT 2018 года только 590 сил.