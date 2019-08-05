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13:50

Видео: Ford GT двух поколений сразились в дрэге

Актуальному спорткару противостоит модель 2005 года выпуска с тюнингом Heffner

© Shmee150
Блогер ютуб-канала Shmee150 противопоставил новому стоковому Ford GT модифицированную модель предыдущего поколения. На бумаге характеристики выглядят близкими: новый 3,6-литровый турбированный V6 выдаёт 655 лошадиных сил, почти столько же сняли с 5,4-литрового V8 с механическим компрессором.

Спорткар 2005 года выпуска оснащён шестиступенчатой «механикой», в то время как новая модель комплектуется семиступенчатым «роботом» Getrag с двойным сцеплением. Замеры мощности «с колёс» показали следующий результат: тюнингованный «старичок» выдал 650 лошадиных сил, тогда как GT 2018 года только 590 сил.

Гоночная трасса Палм-Бич во Флориде расставила всё по своим местам: лидер преодолел четверть мили за 11,076 секунды, а проигравший отстал почти на 0,2 секунды. Оба суперкара разогнались до 206 километров в час.

Источник: YouTube Channel Shmee150