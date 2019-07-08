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16:13

На продажу выставили первый Ford GT с пробегом 18 километров

Последняя ставка на автомобиль почти достигла 15 миллионов рублей

На аукцион Sotheby`s выставили почти новый автомобиль Ford GT первого поколения. Модель 2006 года выпуска является одним из 327 автомобилей того года, которые были выпущены в максимальной комплектации и получили белые полосы на кузове. Пробег суперкара составляет всего 18,8 километров.
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Варианты кастомизации этих автомобилей были довольно ограничены, покупателям предлагали всего четыре дополнительные опции. Выставленный на продажу экземпляр является одним из 327 автомобилей, которые были выпущены в полной комплектации.

Стоимость такого пакета составляла около 13 500 долларов (860 517 рублей по текущему курсу). В него входили кованые диски BBS, красные тормозные суппорта, модернизированная музыкальная система McIntosh и гоночные полосы на кузове.

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Суперкар получил заднемоторную компоновку и привод на задние колеса. В качестве силовой установки используется V-образная наддувная «восьмерка» объемом 5,4 литра и отдачей 550 лошадиных сил. В паре с ней работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Разгон до 96 километров в час занимает у спорткара 3,3 секунды. Максимальная скорость — 330 километров в час.

Последняя ставка за лот составляет 235 000 долларов (14 976 197 рублей по текущему курсу).

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Купе Ford GT было выпущено в 2005 году как дань уважения легендарному GT40, который 40 лет назад привел компанию к победе в Ле-Мане. По задумке Генри Форда, именно GT40 было суждено одержать победу над Ferrari и помочь Ford подняться на новый уровень среди остальных автопроизводителей и заявить о себе, как о создателе гоночных автомобилей. Разработка спорткара началась в 1963 году, а в 1964-м компания приступила к тестированию прототипа в условиях реальной гонки.

Первый прототип показал лучший результат Ле-Мана, но так и не смог доехать до финиша. Но благодаря накопленному за период с 1963 по 1965 годы опыту, инженеры смогли модернизировать автомобиль. В итоге семилитровый Ford GT стал четырехкратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана». Кроме того, спорткар стал вторым в истории Ле-Мана автомобилем, который победил в двух и более гонках с одним и тем же шасси. Первым рекордсменом был Ferrari, главный конкурент «Форда» на 24-часовых гонках.

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