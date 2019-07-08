На продажу выставили первый Ford GT с пробегом 18 километров

Варианты кастомизации этих автомобилей были довольно ограничены, покупателям предлагали всего четыре дополнительные опции. Выставленный на продажу экземпляр является одним из 327 автомобилей, которые были выпущены в полной комплектации.

Стоимость такого пакета составляла около 13 500 долларов (860 517 рублей по текущему курсу). В него входили кованые диски BBS, красные тормозные суппорта, модернизированная музыкальная система McIntosh и гоночные полосы на кузове.