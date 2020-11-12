Второй в истории серийный Ford GT пустят с молотка

Выставленный на торги экземпляр является первым поколением серийных суперкаров GT. С 2004 по 2006 год Ford выпустил 4038 машин. Первые девять автомобилей предназначались для продажи сотрудникам компании и членам их семей. Данный суперкар сошел с конвейера вторым – об этом свидетельствует табличка с серийным номером кузова. Учитывая, что первая созданная модель хранится в коллекции американского концерна, суперкар с номером шасси 02 является самым ценным экземпляром, доступным к покупке.

Первым хозяином суперкара был член совета директоров Ford Майкл Дингман, который выкупил автомобиль на стадии сборки в августе 2003 года. После этого Ford GT сменил еще двух владельцев, которые за 16 лет эксплуатации проехали на суперкаре всего 402 километра. Двухдверка окрашена в черный цвет с белыми полосами, проходящими вдоль всего кузова. На Ford GT установлены серебряные колесные диски BBS, а салон автомобиля выполнен из черной кожи.