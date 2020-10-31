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Двухлетний Ford GT продали на аукционе в 2,5 раза дороже нового

Владельцу удалось неплохо заработать на подержанном суперкаре

© barrett-jackson.com
Сергей Ильин
Аукционный дом Barrett-Jackson продал двухлетний суперкар Ford GT в 2,5 раза дороже нового. Купе 2018 года выпуска с пробегом 1372 километра ушло с молотка за 1,21 миллиона долларов, тогда как цены на базовый GT два года назад начинались с 450 тысяч долларов.

В момент начала продаж второго поколения Ford GT в 2015 году поклонники суперкаров сомневались в рыночном успехе новинки, но ограниченный тираж и 24-месячный мораторий на перепродажу сделали модель отличной инвестицией. Например, владельцу чёрного купе 2018 года выпуска с тёмно-серым салоном удалось за два года заработать свыше 600 тысяч долларов.

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Фото: barrett-jackson.com

На протяжении двух лет суперкаром практически не пользовались, ведь пробег не превышает 1372 километров. Под капотом Ford GT стандартный 3,5-литровый 656-сильный (740 Нм) турбомотор V6, среди заводских опций — алюминиевые 20-дюймовые диски, углерод-керамические тормоза с красными суппортами, комбинированная окраска кузова, а также карбоновые кресла Sparco с шеститочечными ремнями безопасности.

Привлекательность инвестиций в Ford GT подчёркивают и другие торги, например, в 2019-м назад аналогичный двухлетний суперкар нашёл нового владельца за 1,5 миллиона долларов.

Ажиотажный спрос на подержанные Ford GT подогревает то, что заказать новую машину невозможно: общий тираж до 2022 года составит 1350 автомобилей, и все они уже заказаны и оплачены.

Источник: Barrett-Jackson