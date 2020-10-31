Двухлетний Ford GT продали на аукционе в 2,5 раза дороже нового

Привлекательность инвестиций в Ford GT подчёркивают и другие торги, например, в 2019-м назад аналогичный двухлетний суперкар нашёл нового владельца за 1,5 миллиона долларов.

Ажиотажный спрос на подержанные Ford GT подогревает то, что заказать новую машину невозможно: общий тираж до 2022 года составит 1350 автомобилей, и все они уже заказаны и оплачены.