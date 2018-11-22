Копию Ford GT из золота пустят с молотка

Ford GT первого поколения выпустили в честь 100-летнего юбилея Ford Motor Company. Внешне среднемоторный спорткар напоминал историческую модель GT40, которая четыре раза подряд становилась победителем «24 часов Ле-Мана». Всего подрядчиком Mayflower Vehicle Systems было собрано 4038 двухдверок. При этом окраской машин занималась фирма Saleen.
Ford GT оснащался 5,4-литровым V8, отдача которого составляла 558 лошадиных сил 678 Нм крутящего момента. Двигатель работал в паре с шестиступенчатой «механикой» Ricardo. С места до ста километров в час Ford GT разгонялся за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляла 330 километров в час. На разгон до 200 километров в час купе тратило 12,3 секунды.
Ранее британский ювелир Рассел Лорд заявил, что выставит на продажу еще одну масштабную модель Ford из драгоценных металлов. Это реплика Ford Escort RS1800 Ари Ватанена, сделанная из серебра, золота, платины и драгоценных камней.