Копию Ford GT из золота пустят с молотка

Ford GT оснащался 5,4-литровым V8, отдача которого составляла 558 лошадиных сил 678 Нм крутящего момента. Двигатель работал в паре с шестиступенчатой «механикой» Ricardo. С места до ста километров в час Ford GT разгонялся за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляла 330 километров в час. На разгон до 200 километров в час купе тратило 12,3 секунды.