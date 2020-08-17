Ford посвятит ограниченную серию GT победе полувековой давности

Новый Ford GT Heritage Edition 2021 года украшен круглым орнаментом 98 по бокам и на дверных панелях в салоне, выкрашен в жемчужный оттенок Frozen White, укомплектован 20-дюймовыми дисками Heritage Gold и углеродокерамическими тормозами с шестипоршневыми суппортами Brembo. Капот с воздуховодами выполнен из карбона.
Интерьер отделан чёрной алькантарой с красными акцентами — в этом цвете, например, выполнены спортивные кресла и подрулевые лепестки. Для новинки доступен пакет Heritage Upgrade, в который входят чёрные карбоновые диски того же размера с чёрными тормозными суппортами вместо красных.
Что касается версии Ford GT Studio Collection, выпуск которой запланирован на 2021 и 2022 годы, то, как заявляет автопроизводитель, она будет доступна с «расширенной палитрой, предлагающей бесконечное сочетание цветов» и рядом конструктивных особенностей.
Ford GT оснащён твин-турбо V6 3.5 EcoBoost мощностью 669 лошадиных сил. Первую «сотню» GT набирает за 3,1 секунды а максимальная скорость составляет 348 километра в час.
Это далеко не первый GT Heritage Edition. Например, в 2016 году Ford представил 66 Heritage Edition с чёрно-серебристой гоночной ливреей, особыми 20-дюймовыми дисками и номером «2», отдав дань памяти GT40 Mark II 1966 года выпуска. В 2019 году её легально перепродали после окончания двухлетнего эмбарго от производителя за полтора миллиона долларов.
В 2017 году был представлен GT 67 Heritage Edition, посвящённая купе GT40, которое в 1967 году под управлением Дэна Гарни и Эй Джея Фойта выиграло марафон «24 часа Ле-Мана». Её отличала особая окраска кузова красного цвета с белыми декоративными полосками и номером «1».