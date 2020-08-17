Ford посвятит ограниченную серию GT победе полувековой давности

Новый Ford GT Heritage Edition 2021 года украшен круглым орнаментом 98 по бокам и на дверных панелях в салоне, выкрашен в жемчужный оттенок Frozen White, укомплектован 20-дюймовыми дисками Heritage Gold и углеродокерамическими тормозами с шестипоршневыми суппортами Brembo. Капот с воздуховодами выполнен из карбона.

Интерьер отделан чёрной алькантарой с красными акцентами — в этом цвете, например, выполнены спортивные кресла и подрулевые лепестки. Для новинки доступен пакет Heritage Upgrade, в который входят чёрные карбоновые диски того же размера с чёрными тормозными суппортами вместо красных.