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21 августа 17:23

«Запрещенный» к продаже Ford GT снова выставят на аукционе

Нынешний владелец хочет продать суперкар из-за проблем со спиной

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Калифорнийский дилер New Auto вновь выставит на продажу суперкар Ford GT, ранее принадлежавший рестлеру Джону Сина. Из-за него компания Ford судилась со спортсменом, обвиняя его в незаконной перепродаже машины, требовала вернуть суперкар, а также предоставить все документы по сделке. Лишь два месяца назад спор был урегулирован.

По словам директора дилерского центра Берни Кнауса, нынешний владелец Ford GT — 78-летний фермер из Калифорнии — хочет продать машину, потому что больше не может на ней ездить. У мужчины начались проблемы со спиной спустя год после покупки суперкара, и сейчас он не способен в него даже сесть.

Продавца Ford GT описывают как очень богатого человека. Кнаус говорит, что тот может позволить себе любой автомобиль на рынке — от Pagani до классического Ferrari 250 GTO. Однако предпочитает «Форды»: в его коллекции есть пикапы F-Series и GT образца 2005 года.

Условия договора на покупку Ford GT запрещают перепродажу суперкара до истечения двухлетнего срока владения. Таким образом компания пытается поддержать «эксклюзивный статус» модели.

Что касается Джона Сина, то Ford требовал от рестлера 75 тысяч долларов в качестве компенсации репутационных издержек, возмещения судебных издержек и возврата незаконной прибыли от продажи суперкара.

В еще одном деле о перепродаже Ford GT суд встал на сторону собственника машины и отменил временный запрет на осуществление сделок.

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