«Запрещенный» к продаже Ford GT снова выставят на аукционе

По словам директора дилерского центра Берни Кнауса, нынешний владелец Ford GT — 78-летний фермер из Калифорнии — хочет продать машину, потому что больше не может на ней ездить. У мужчины начались проблемы со спиной спустя год после покупки суперкара, и сейчас он не способен в него даже сесть.
Продавца Ford GT описывают как очень богатого человека. Кнаус говорит, что тот может позволить себе любой автомобиль на рынке — от Pagani до классического Ferrari 250 GTO. Однако предпочитает «Форды»: в его коллекции есть пикапы F-Series и GT образца 2005 года.
Условия договора на покупку Ford GT запрещают перепродажу суперкара до истечения двухлетнего срока владения. Таким образом компания пытается поддержать «эксклюзивный статус» модели.
Что касается Джона Сина, то Ford требовал от рестлера 75 тысяч долларов в качестве компенсации репутационных издержек, возмещения судебных издержек и возврата незаконной прибыли от продажи суперкара.
В еще одном деле о перепродаже Ford GT суд встал на сторону собственника машины и отменил временный запрет на осуществление сделок.