«Запрещенный» к продаже Ford GT снова выставят на аукционе

По словам директора дилерского центра Берни Кнауса, нынешний владелец Ford GT — 78-летний фермер из Калифорнии — хочет продать машину, потому что больше не может на ней ездить. У мужчины начались проблемы со спиной спустя год после покупки суперкара, и сейчас он не способен в него даже сесть.

Продавца Ford GT описывают как очень богатого человека. Кнаус говорит, что тот может позволить себе любой автомобиль на рынке — от Pagani до классического Ferrari 250 GTO. Однако предпочитает «Форды»: в его коллекции есть пикапы F-Series и GT образца 2005 года.