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8:58

Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» продадут на аукционе

Реплику гоночного болида Кена Майлза пустят с молотка в следующем году

© mecum.com
Герой фильма «Ford против Ferrari», голубой Ford GT40 под номером один, появится в продаже на американском аукционе Mecum. Копия автомобиля-триумфатора гонки «24 часа Ле-Мана», на которой во время съёмок ездил исполнитель роли Кена Майлза, актёр Кристиан Бейл, найдёт нового владельца в первой половине января 2020 года.

Постройкой реплики Ford GT40 занималось ателье Superformance из Калифорнии. Узнав о съёмках фильма, спорткар предложили кинокомпании 20th Century Fox — копия настолько понравилась продюсерам, что стала одним из главных героев картины «Ford против Ferrari».

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Фото: mecum.com

Внешне изделие Superformance в точности повторяет гоночный автомобиль 1966 года — инженеры и дизайнеры восстановили ливрею, добились стопроцентного сходства остекления и рисунка колёсных дисков. Предмет гордости ателье — проработка деталей интерьера. Материалы отделки салона, сиденья с серебряными заклёпками, тумблеры, рулевое колесо Motolita, классические приборы от Smiths Instruments, рычаг коробки передач — всё аналогично элементам гоночного Ford полувековой давности.

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Фото: mecum.com

Технически реплика GT40 не имеет с оригиналом ничего общего: вместо двигателя V8 7.0 копию приводит в движение кастомный мотор Roush 427IR V8 с отдачей свыше 600 лошадиных сил. Место четырёхступенчатой «механики» заняла пятиступенчатая трансмиссия производства RBT/ZF. Шасси тоже современное: классический экстерьер скрывает независимую подвеску, спортивные пружины H&R, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза Wilwood.

На волне успеха фильма «Ford против Ferrari» съёмочный реквизит может найти покупателя по рекордной цене. Ауру оригинального болида Кена Майлза создадут два автографа — сына автогонщика Питера и руководителя технической бригады Shelby American Чарли Агапиу.

На том же аукционе в городе Киссимми, штат Флорида, уйдёт с молотка автомобиль из другого культового фильма — копия Ford Mustang Eleanor 1967, созданная для картины «Угнать за 60 секунд».

Источник: Mecum