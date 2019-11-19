Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» продадут на аукционе

На волне успеха фильма «Ford против Ferrari» съёмочный реквизит может найти покупателя по рекордной цене. Ауру оригинального болида Кена Майлза создадут два автографа — сына автогонщика Питера и руководителя технической бригады Shelby American Чарли Агапиу.

На том же аукционе в городе Киссимми, штат Флорида, уйдёт с молотка автомобиль из другого культового фильма — копия Ford Mustang Eleanor 1967, созданная для картины «Угнать за 60 секунд».