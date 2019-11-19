Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» продадут на аукционе

Постройкой реплики Ford GT40 занималось ателье Superformance из Калифорнии. Узнав о съёмках фильма, спорткар предложили кинокомпании 20th Century Fox — копия настолько понравилась продюсерам, что стала одним из главных героев картины «Ford против Ferrari».
Фото: mecum.com
Внешне изделие Superformance в точности повторяет гоночный автомобиль 1966 года — инженеры и дизайнеры восстановили ливрею, добились стопроцентного сходства остекления и рисунка колёсных дисков. Предмет гордости ателье — проработка деталей интерьера. Материалы отделки салона, сиденья с серебряными заклёпками, тумблеры, рулевое колесо Motolita, классические приборы от Smiths Instruments, рычаг коробки передач — всё аналогично элементам гоночного Ford полувековой давности.
Фото: mecum.com
Технически реплика GT40 не имеет с оригиналом ничего общего: вместо двигателя V8 7.0 копию приводит в движение кастомный мотор Roush 427IR V8 с отдачей свыше 600 лошадиных сил. Место четырёхступенчатой «механики» заняла пятиступенчатая трансмиссия производства RBT/ZF. Шасси тоже современное: классический экстерьер скрывает независимую подвеску, спортивные пружины H&R, амортизаторы Bilstein и дисковые тормоза Wilwood.
На волне успеха фильма «Ford против Ferrari» съёмочный реквизит может найти покупателя по рекордной цене. Ауру оригинального болида Кена Майлза создадут два автографа — сына автогонщика Питера и руководителя технической бригады Shelby American Чарли Агапиу.
На том же аукционе в городе Киссимми, штат Флорида, уйдёт с молотка автомобиль из другого культового фильма — копия Ford Mustang Eleanor 1967, созданная для картины «Угнать за 60 секунд».