Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз

Компания Ford представила новый проекционный дисплей, которым впервые будут оснащаться модели для европейского рынка. Он отличается увеличенной яркостью, широким углом обзора и многослойном покрытием, как у линз объективов фотоаппаратов. Первым дисплей получит Ford Focus нового поколения.

Проекционный дисплей Ford представляет собой устройство комбинированного типа с отдельным экраном из поликарбоната. Он покрыт многослойным «просветляющим» покрытием, которое удаляет блики с обеих поверхностей стекла и улучшает светопропускание. Поэтому картинку на проекционном дисплее видно даже в солнцезащитных очках с поляризационными линзами.

«Солнцезащитные очки с поляризационными свойствами могут стать настоящим спасением для водителя, страдающего от бликов, которые могут появиться как на воде, так и снегу, и даже асфальте, и улучшить видимость. Проекционный дисплей, который первым получит новый Ford Focus, является одним из самых ярких из существующих, обладает одним из самых больших углов обзора и отлично видим в любых условиях», – отмечает Глен Гулд, главный инженер проекта Focus.

Ford Focus четвертого поколения.

Ford Focus четвертого поколения представили в апреле. Он стал первой моделью Ford, построенной на платформе C2. Линейка двигателей новинки состоит из бензиновых турбомоторов семейства EcoBoost и дизелей EcoBlue, которые могут сочетаться с шестиступенчатой механической трансмиссией или новым восьмидиапазонным «автоматом» с функцией адаптивного переключения передач и поворотной «шайбой».

В список оснащения нового «Фокуса» входят активные аэродинамические жалюзи в решетке радиатора, адаптивные амортизаторы, система переключения режимов движения и адаптивная головная оптика с функцией предиктивной настройки яркости и формы светового пучка.