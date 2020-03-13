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10:37

Первая партия Ford Mustang Mach-E раскуплена на 90 процентов

Из 50 тысяч электромобилей, которые планировалось собрать за первый год, 45 тысяч уже забронировано

Ford Mustang Mach-E First Edition
Лиза Будрина
Всего за несколько месяцев Ford собрал 45 тысяч предзаказов на электрический кроссовер Mustang Mach-E, что составляет более 90 процентов от запланированного годового выпуска (50 тысяч экземпляров). Для того, чтобы забронировать электромобиль, нужно внести депозит в размере 500 долларов (37 тысяч рублей).

Как сообщает Insideevs.com со ссылкой на члена клуба MachEClub, его заказу был присвоен номер бронирования 45,0XX, что свидетельствует о том, что первая партия Mach-E практически распродана. При этом он подчеркнул, что эти цифры относятся к предварительным заказам, а не фактически проданным машинам.

В конце февраля на мексиканском заводе Ford собрали несколько предсерийных экземпляров Mach-E, а полноценное производство кроссоверов начнется осенью 2020 года. Поставки запланированы на четвертый квартал.

Ранее в Ford проанализировали уже собранные заявки на покупку новинки и пришли к выводу, что 38 процентов клиентов выбирают кроссовер в цвете Carbonized Grey, 35 процентов остановились на Grabber Blue Metallic, а электромобиль в оттенке Rapid Red заказали 27 процентов американцев. Самая популярная модификация, на которую приходится 80 процентов заказов, – это Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, еще 55 процентов выбрали полноприводную модификацию и 30 процентов заявок пришлось на «спортивную» версию с приставкой GT.

Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой мощностью 255 или 332 силы и может проезжать без подзарядки от 340 до 600 километров. Топовый вариант выдает 459 силы и разгоняется до первой «сотни» за 3,5 секунды. Цены на модель начинаются от 43 тысячи долларов, а электромобили из ограниченной серии First Edition стоят 59,9 тысячи долларов.

Источник: Insideevs.com