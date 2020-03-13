Первая партия Ford Mustang Mach-E раскуплена на 90 процентов

Как сообщает Insideevs.com со ссылкой на члена клуба MachEClub, его заказу был присвоен номер бронирования 45,0XX, что свидетельствует о том, что первая партия Mach-E практически распродана. При этом он подчеркнул, что эти цифры относятся к предварительным заказам, а не фактически проданным машинам.
В конце февраля на мексиканском заводе Ford собрали несколько предсерийных экземпляров Mach-E, а полноценное производство кроссоверов начнется осенью 2020 года. Поставки запланированы на четвертый квартал.
Ранее в Ford проанализировали уже собранные заявки на покупку новинки и пришли к выводу, что 38 процентов клиентов выбирают кроссовер в цвете Carbonized Grey, 35 процентов остановились на Grabber Blue Metallic, а электромобиль в оттенке Rapid Red заказали 27 процентов американцев. Самая популярная модификация, на которую приходится 80 процентов заказов, – это Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, еще 55 процентов выбрали полноприводную модификацию и 30 процентов заявок пришлось на «спортивную» версию с приставкой GT.
Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой мощностью 255 или 332 силы и может проезжать без подзарядки от 340 до 600 километров. Топовый вариант выдает 459 силы и разгоняется до первой «сотни» за 3,5 секунды. Цены на модель начинаются от 43 тысячи долларов, а электромобили из ограниченной серии First Edition стоят 59,9 тысячи долларов.