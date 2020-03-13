Первая партия Ford Mustang Mach-E раскуплена на 90 процентов

Как сообщает Insideevs.com со ссылкой на члена клуба MachEClub, его заказу был присвоен номер бронирования 45,0XX, что свидетельствует о том, что первая партия Mach-E практически распродана. При этом он подчеркнул, что эти цифры относятся к предварительным заказам, а не фактически проданным машинам.

В конце февраля на мексиканском заводе Ford собрали несколько предсерийных экземпляров Mach-E, а полноценное производство кроссоверов начнется осенью 2020 года. Поставки запланированы на четвертый квартал.