Ford придумал имя для электрического кроссовера в стиле Mustang

Батарейный кроссовер Ford Mustang Mach-E также известен под внутризаводским обозначением CX430. Он будет создан на модульной платформе C2, лежащей в основе Focus четвертого поколения и нового вседорожника Kuga. Внешне электрокар будет напоминать Mustang: если не целиком, то хотя бы в деталях.