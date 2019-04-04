Ford придумал имя для электрического кроссовера в стиле Mustang

Ожидается, что премьера Ford Mustang Mach-E состоится в этом году. Продажи кроссовера начнутся в первой половине 2020-го. Ранее Ford подтвердил, что без подзарядки модель сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP.
Изначального компания планировала использовать для кроссовера имя Mach 1, но позднее из-за негативной реакции поклонников приняла решение отказаться от этого названия.
В прошлом обозначение Mach 1 использовалось для специальных версий «Мустанга». Такие фастбэки отличались модернизированной подвеской, функциональным воздухозаборником на капоте и более мощными двигателями — от 5,8-литрового Windsor V8 до 7,0-литрового Cobra Jet.