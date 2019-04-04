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11:44

Ford придумал имя для электрического кроссовера в стиле Mustang

Новую модель могут назвать Mustang Mach-E

Компания Ford подала в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза заявку на регистрацию торговой марки Mustang Mach-E. По предварительной информации, такое имя может получить концепт электрического кроссовера в стиле купе Mustang или же его товарная версия.
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Батарейный кроссовер Ford Mustang Mach-E также известен под внутризаводским обозначением CX430. Он будет создан на модульной платформе C2, лежащей в основе Focus четвертого поколения и нового вседорожника Kuga. Внешне электрокар будет напоминать Mustang: если не целиком, то хотя бы в деталях.

Предполагаемое изображение электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E

Ожидается, что премьера Ford Mustang Mach-E состоится в этом году. Продажи кроссовера начнутся в первой половине 2020-го. Ранее Ford подтвердил, что без подзарядки модель сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP.

Изначального компания планировала использовать для кроссовера имя Mach 1, но позднее из-за негативной реакции поклонников приняла решение отказаться от этого названия.

1971–72 Ford Mustang Mach 1

В прошлом обозначение Mach 1 использовалось для специальных версий «Мустанга». Такие фастбэки отличались модернизированной подвеской, функциональным воздухозаборником на капоте и более мощными двигателями — от 5,8-литрового Windsor V8 до 7,0-литрового Cobra Jet.

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