Сотрудник одного из поставщиков компании Ford на тематическом форуме раскрыл некоторые подробности об очередной новой модели: по его словам, пикап Ford Maverick дебютирует в следующем году. Пикап получит четырёхдверную кабину и грузовую платформу на 60 сантиметров короче, чем у старшей модели Ford Ranger, у которой она насчитывает 155-185 сантиметров в длину в зависимости от модификации. За первый полный год производства новинки Ford рассчитывает собрать не менее 100 тысяч экземпляров Maverick, что на 10 тысяч больше количества пикапов Ranger, проданных в 2019 году.