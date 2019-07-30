Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках

С того момента прошло уже 70 лет, и Питман по-прежнему владеет тем же «Фордом». Вопрос о тормозах вызывает у владельца легкий смешок и фразу «будем надеяться, что они еще работают», вместо поворотников — высунутая в окно рука, а кондиционером служат открытые окна. Для запуска автомобиля нужно сначала завести его вручную. При этом у 87-летнего водителя сейчас в гараже есть еще один Ford T, который он купил в 60-х и сейчас восстанавливает.