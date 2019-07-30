Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках

Питман с детства мечтал о собственном автомобиле и в юности работал на заправке, чтобы накопить на него. Как он рассказал каналу CBC, он зарабатывал всего десять центов в час, но все же сумел набрать 50 долларов. С этой суммой он отправился на аукцион, где продавали тот самый Ford Model T.
«В конце я предложил ставку в 45 долларов, после чего ведущий аукциона спросил, даст ли кто-то 50 долларов за лот. Не знаю, чем я думал, но зачем-то я поднял свою же ставку до 47 долларов 50 центов, после чего ведущий завершил торги», -- говорит Питман.
С того момента прошло уже 70 лет, и Питман по-прежнему владеет тем же «Фордом». Вопрос о тормозах вызывает у владельца легкий смешок и фразу «будем надеяться, что они еще работают», вместо поворотников — высунутая в окно рука, а кондиционером служат открытые окна. Для запуска автомобиля нужно сначала завести его вручную. При этом у 87-летнего водителя сейчас в гараже есть еще один Ford T, который он купил в 60-х и сейчас восстанавливает.
Randall Pitman bought a Ford Model T truck for $47.50 at 17.— CBC News (@CBCNews) July 14, 2019
At 87, he's still driving it. Read more: https://t.co/mmT0Jm8Rjw pic.twitter.com/fBe3EK8j7B
В этом году Питман проехал на своем 92-летнем автомобиле порядка 600 миль (965 километров), чтобы попасть на выставку редких старых автомобилей. По словам владельца, так далеко на своем «Форде» он еще не ездил, и то, что автомобиль смогу проделать путь туда и обратно, стало сюрпризом для него.
В середине июля российский блогер обнаружил в одном из гаражей советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5, который почти 30 лет простоял в гараже в заводской упаковке. У мотоцикла нулевой пробег и за все время его даже ни разу не запустили.