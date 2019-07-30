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18:14

Посмотрите на автомобиль, который провел 70 лет в одних руках

Американец купил Ford Model T в 1949 году и с тех пор не расставался с ним

Американский канал CBS рассказал о жителе штата Огайо Рэндалле Питмане, который на протяжении 70 лет владеет одним и тем же автомобилем — Ford Model T 1927 года выпуска.

Питман с детства мечтал о собственном автомобиле и в юности работал на заправке, чтобы накопить на него. Как он рассказал каналу CBC, он зарабатывал всего десять центов в час, но все же сумел набрать 50 долларов. С этой суммой он отправился на аукцион, где продавали тот самый Ford Model T.

«В конце я предложил ставку в 45 долларов, после чего ведущий аукциона спросил, даст ли кто-то 50 долларов за лот. Не знаю, чем я думал, но зачем-то я поднял свою же ставку до 47 долларов 50 центов, после чего ведущий завершил торги», -- говорит Питман.

С того момента прошло уже 70 лет, и Питман по-прежнему владеет тем же «Фордом». Вопрос о тормозах вызывает у владельца легкий смешок и фразу «будем надеяться, что они еще работают», вместо поворотников — высунутая в окно рука, а кондиционером служат открытые окна. Для запуска автомобиля нужно сначала завести его вручную. При этом у 87-летнего водителя сейчас в гараже есть еще один Ford T, который он купил в 60-х и сейчас восстанавливает.

В этом году Питман проехал на своем 92-летнем автомобиле порядка 600 миль (965 километров), чтобы попасть на выставку редких старых автомобилей. По словам владельца, так далеко на своем «Форде» он еще не ездил, и то, что автомобиль смогу проделать путь туда и обратно, стало сюрпризом для него.

В середине июля российский блогер обнаружил в одном из гаражей советский мотоцикл ИЖ Юпитер-5, который почти 30 лет простоял в гараже в заводской упаковке. У мотоцикла нулевой пробег и за все время его даже ни разу не запустили.