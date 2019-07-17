Советский ИЖ Юпитер-5 почти 30 лет простоял в заводской коробке

На канале Roma Urraco опубликовали видеоролик с кратким обзором на находку. По словам блогера, владелец мотоцикла спустя 29 лет простоя все же решил собрать его и начать эксплуатировать по назначению. Помимо самого мотоцикла, сохранился почти полный набор комплектующих: оригинальные инструменты и ключи, накладки и коляска. Единственное, что не выдержало испытания временем — инструкция по эксплуатации и чеки.
Этот мотоцикл — рестайлинговая версия оригинального ИЖ Юпитер-5, который выпускался с 1985 года. Через три года производитель решил немного обновить модель, заменив бензобак, приборную панель, крылья и сидение на детали от родственного мотоцикла ИЖ Планета-5. С завода Юпитер-5 комплектовался двухтактным двухцилиндровым мотором, мощность которого снизили до 24 лошадиных сил по сравнению с прошлым поколением Юпитер-4, но зато увеличили крутящий момент. Из нововведений в этой модели еще появилась кнопка аварийного запуска, которая облегчает запуск с разряженным аккумулятором.
Все двухцилиндровые советские мотоциклы оснащались коробками с автоматическим выключением сцепления — водителю не нужно было каждый раз выжимать его, чтобы переключиться, достаточно было просто нажать на педаль выбора передачи. Масса Юпитер-5 составляла 160 килограммов для обычной версии и 255 килограммов для модификации с боковым прицепом. Расход топлива по паспорту 5,9 и 7,1 литра, а максимальная скорость — 125 и 95 километров в час соответственно.
На приборной панели отображен пробег в семь километров — это стандартный заводской пробег, который появляется вследствие калибровки спидометра, на всех советских транспортных средствах всегда был пробег от четырех до семи километров. Стоил такой мотоцикл в свое время 1050 рублей за версию с коляской, одиночная модификация стоила чуть дешевле. Для сравнения, тяжелый «Урал» с боковым прицепом стоил почти в два раза больше — 1870 рублей.