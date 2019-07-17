Советский ИЖ Юпитер-5 почти 30 лет простоял в заводской коробке

Все двухцилиндровые советские мотоциклы оснащались коробками с автоматическим выключением сцепления — водителю не нужно было каждый раз выжимать его, чтобы переключиться, достаточно было просто нажать на педаль выбора передачи. Масса Юпитер-5 составляла 160 килограммов для обычной версии и 255 килограммов для модификации с боковым прицепом. Расход топлива по паспорту 5,9 и 7,1 литра, а максимальная скорость — 125 и 95 километров в час соответственно.

На приборной панели отображен пробег в семь километров — это стандартный заводской пробег, который появляется вследствие калибровки спидометра, на всех советских транспортных средствах всегда был пробег от четырех до семи километров. Стоил такой мотоцикл в свое время 1050 рублей за версию с коляской, одиночная модификация стоила чуть дешевле. Для сравнения, тяжелый «Урал» с боковым прицепом стоил почти в два раза больше — 1870 рублей.