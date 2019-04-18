Ford выпустит доступную машину и «заряженный» электрокроссовер

Американский производитель, который недавно объявил о прекращении производства обычных легковушек и переходе к кроссоверам, пикапам и другим утилитарным моделям, намерен к 2023 году представить девять новых автомобилей. Среди них будут семь пикапов и вседорожников. «Доступная» модель появится на рынке не раньше 2022 года.
Также в планах Ford показать «заряженную» версию электрического кроссовера Mustang Mach-E. Последний известен под внутризаводским обозначением CX430 и будет построен на платформе C2 от Focus. Во внешности модели будет обогреваться дизайн «Мустанга». На одной зарядке она сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP.
В 2018 году Ford объявил, что откажется от большинства седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и пикапов. К 2020 году из «дорожных» машин останется только Mustang и Focus Active: до 90 процентов модельного ряда марки будет представлено пикапами, утилитарными и коммерческими транспортными средствами.