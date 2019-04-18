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17:45

Ford выпустит доступную машину и «заряженный» электрокроссовер

К 2023 году в линейке марки появится девять новых моделей

Ford Kuga
Компания Ford добавит в свою линейку «доступную» модель, которая займет нишу, прежде принадлежавшую легковушками Fiesta, Focus, Fusion и Taurus. Прототип автомобиля покажут в ближайшие 12 месяцев. Кроме того, в списке перспективных моделей американской марки значится «заряженный» электрический кроссовер.
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Американский производитель, который недавно объявил о прекращении производства обычных легковушек и переходе к кроссоверам, пикапам и другим утилитарным моделям, намерен к 2023 году представить девять новых автомобилей. Среди них будут семь пикапов и вседорожников. «Доступная» модель появится на рынке не раньше 2022 года.

Также в планах Ford показать «заряженную» версию электрического кроссовера Mustang Mach-E. Последний известен под внутризаводским обозначением CX430 и будет построен на платформе C2 от Focus. Во внешности модели будет обогреваться дизайн «Мустанга». На одной зарядке она сможет проезжать до 600 километров по циклу WLTP.

В 2018 году Ford объявил, что откажется от большинства седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и пикапов. К 2020 году из «дорожных» машин останется только Mustang и Focus Active: до 90 процентов модельного ряда марки будет представлено пикапами, утилитарными и коммерческими транспортными средствами.

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