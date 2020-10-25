Ford лишил Mondeo бензиновых двигателей

Причина отказа от единственной бензиновой версии с 1,5-литровым 165-сильным (242 Нм) турбомотором прозаична: покупатели предпочитали либо гибридную 187-сильную (300 Нм) модификацию на основе 2,0-литрового «атмосферника», либо исполнения с турбодизелем 2.0 EcoBlue.

Дизеля сокращения не коснулись: мотор на «тяжёлом» топливе по-прежнему доступен в трёх вариантах отдачи. Самый маломощный 120-сильный (340 Нм) Mondeo доступен с 6-скоростной «механикой», промежуточная версия (150 сил, 370 Нм) может быть и на «ручке», и с 8-скоростным «автоматом», а топовый 190-сильный (400 Нм) вариант — только с «автоматом», но за доплату доступен полный привод.