Посмотрите, как может выглядеть новый кроссовер Ford в стиле Mustang

Электрический кроссовер Ford с внешностью «Мустанга» — одна из самых ожидаемых новинок ноября. Компания Ford подогревает интерес к модели, размещая видеотизеры, а неделю назад в прессе разместили скриншоты чертежей электрокара повышенной проходимости. На основе имеющихся данных независимые дизайнеры визуализировали вседорожник: неофициальный рендер появился на форуме Mach E.
Фото: Неофициальный рендер MachE Forum
По сравнению с настоящим «Мустангом», вседорожник выглядит ожидаемо крупнее, отличается закрытой радиаторной решёткой и меньшим количеством воздухозаборников. Однако силуэт фастбэка смотрится динамично, а благодаря дизайну передней части сходство с «Мустангом» очевидно.
Техническая начинка вседорожника держится в секрете: Ford официально подтвердил лишь данные по запасу хода, но намекнул, что кроссовер будет «быстрым как Mustang» и доступным в обслуживании. По измерительному циклу WLTP без подзарядки новинка сможет проехать до 600 километров.
Премьера электрического кроссовера с внешностью «Мустанга» состоится 17 ноября. Предзаказы начнут принимать уже в этом году, а первые поставки запланированы на начало 2020 года.