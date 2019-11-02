Посмотрите, как может выглядеть новый кроссовер Ford в стиле Mustang

По сравнению с настоящим «Мустангом», вседорожник выглядит ожидаемо крупнее, отличается закрытой радиаторной решёткой и меньшим количеством воздухозаборников. Однако силуэт фастбэка смотрится динамично, а благодаря дизайну передней части сходство с «Мустангом» очевидно.

Техническая начинка вседорожника держится в секрете: Ford официально подтвердил лишь данные по запасу хода, но намекнул, что кроссовер будет «быстрым как Mustang» и доступным в обслуживании. По измерительному циклу WLTP без подзарядки новинка сможет проехать до 600 километров.