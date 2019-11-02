Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:59

Посмотрите, как может выглядеть новый кроссовер Ford в стиле Mustang

Фанатский рендер демонстрирует электрический вседорожник за две недели до дебюта

© Неофициальный рендер MachE Forum
Художники-энтузиасты поделились эскизами экстерьера электрического кроссовера Ford. Поклонники модели с форума Mach E проанализировали официальные тизеры Ford, оригинальные чертежи вседорожника и создали в графическом редакторе трёхмерную картинку будущей модели.

Электрический кроссовер Ford с внешностью «Мустанга» — одна из самых ожидаемых новинок ноября. Компания Ford подогревает интерес к модели, размещая видеотизеры, а неделю назад в прессе разместили скриншоты чертежей электрокара повышенной проходимости. На основе имеющихся данных независимые дизайнеры визуализировали вседорожник: неофициальный рендер появился на форуме Mach E.

>
Reload
1 / 3

Фото: Неофициальный рендер MachE Forum

По сравнению с настоящим «Мустангом», вседорожник выглядит ожидаемо крупнее, отличается закрытой радиаторной решёткой и меньшим количеством воздухозаборников. Однако силуэт фастбэка смотрится динамично, а благодаря дизайну передней части сходство с «Мустангом» очевидно.

Техническая начинка вседорожника держится в секрете: Ford официально подтвердил лишь данные по запасу хода, но намекнул, что кроссовер будет «быстрым как Mustang» и доступным в обслуживании. По измерительному циклу WLTP без подзарядки новинка сможет проехать до 600 километров.

Премьера электрического кроссовера с внешностью «Мустанга» состоится 17 ноября. Предзаказы начнут принимать уже в этом году, а первые поставки запланированы на начало 2020 года.

Источник: MachE Forum