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10:21

Ford поделился эскизом нового кроссовера в стиле Mustang

Видеотизер раскрывает дату дебюта электрического вседорожника

© Ford
Премьера электрического кроссовера с дизайном в стилистике «Мустанга» состоится 17 ноября. В официальном ролике компания Ford демонстрирует скетч вседорожника, крупные планы макета будущего электрокара, а также зарисовки обводов кузова.

В профиле нового кроссовера на батарейках безошибочно угадываются черты «Мустанга»: сходство достигается за счёт рисунка оптики и изгибов кузова. Вероятно, дизайнеры позаимствуют у легендарного спорткара оформление радиаторной решётки. Других подробностей о внешности электрокара нет: фирме Ford удалось провести тестовые испытания прототипов под многослойной защитной плёнкой, поэтому по снимкам фотошпионов нельзя сделать выводов об экстерьере.

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Фото: Ford

Название будущего вседорожника также держится в секрете: первоначально ходили слухи, что новинку назовут Mustang Mach-E, однако поклонники марки неоднозначно восприняли подобную новость, и не исключено, что электрокар получит другое имя, например, Maverick.

Единственное, что известно достоверно — запас хода. Ford утверждает, что электромобиль сможет проезжать без подзарядки до 600 километров по измерительному циклу WLTP. Точные показатели автономности будут зависеть от температуры окружающей среды, метеоусловий и стиля вождения.

Премьера нового кроссовера запланирована на воскресенье, 17 ноября, то есть состоится за несколько дней до старта автосалона в Лос-Анджелесе. Вероятно, на американской выставке электрокар впервые появится «живьём». Ford намекает, что выпустит ещё несколько тизеров в течение оставшихся трёх недель.

Источник: advocate.socialchorus.com