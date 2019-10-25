Ford поделился эскизом нового кроссовера в стиле Mustang

В профиле нового кроссовера на батарейках безошибочно угадываются черты «Мустанга»: сходство достигается за счёт рисунка оптики и изгибов кузова. Вероятно, дизайнеры позаимствуют у легендарного спорткара оформление радиаторной решётки. Других подробностей о внешности электрокара нет: фирме Ford удалось провести тестовые испытания прототипов под многослойной защитной плёнкой, поэтому по снимкам фотошпионов нельзя сделать выводов об экстерьере.
Фото: Ford
Название будущего вседорожника также держится в секрете: первоначально ходили слухи, что новинку назовут Mustang Mach-E, однако поклонники марки неоднозначно восприняли подобную новость, и не исключено, что электрокар получит другое имя, например, Maverick.
Единственное, что известно достоверно — запас хода. Ford утверждает, что электромобиль сможет проезжать без подзарядки до 600 километров по измерительному циклу WLTP. Точные показатели автономности будут зависеть от температуры окружающей среды, метеоусловий и стиля вождения.
Премьера нового кроссовера запланирована на воскресенье, 17 ноября, то есть состоится за несколько дней до старта автосалона в Лос-Анджелесе. Вероятно, на американской выставке электрокар впервые появится «живьём». Ford намекает, что выпустит ещё несколько тизеров в течение оставшихся трёх недель.