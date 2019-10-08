Ford Mustang GT превратили в 710-сильный шоукар

Над внешностью «ретрокупе» поработал известный британский концепт-художник Хизил Селим, а всю работу по переоснащению купе провели в лос-анджелесской мастерской Galpin Auto Sports. Красно-черно-белая ливрея «Мустанга» вдохновлена раскраской Ford GT40, принимавших участие в «24 часа Дейтоны» 1966 года. Колеса — 20-дюймовые Fifteen52 Podium Super Touring со специальными аэродинамическими накладками и покрышками Yokohama Advan.
Под капотом Ford Mustang GT установлен пятилитровый V8 семейства Coyote с компрессором Roush. Его отдача вместо 466 сил и 569 Нм момента составляет 710 лошадиных сил и 827 Нм крутящего момента. Фастбек оборудован койловерами ST Suspension XTA, выхлопной системой MagnaFlow Competition Series и тормозами Wilwood. В салоне автомобиля установлены гоночные ковши NRG Race, руль в стиле NASCAR и сертифицированные FIA шеститочечные ремни безопасности с креплением на балке. Багажный отсек и его крышка изготовлены из углепластика фирмой Anderson Composites.
Кастомный Mustang GT стал частью проекта MoneyLion HERE WE ROAR Sweepstakes, который стартовал в апреле. Всего планировалось представить три специальных версии пони-кара: первую построили дрифтер Вон Гиттин-младший и самый молодой победитель NASCAR Джоуи Логано, вторую — гонщик Остин Циндрич и автоэнтузиасты Дэйв и Дом Туччи.
В августе этого года американская мастерская Brown Lee Performance представила специальную версию Ford Mustang в исторической лемановской ливрее Gulf. Под капотом спорткара они спрятали компрессорный 5.0 V8 семейства Coyote, отдачу которого довели до 811 сил и 915 Нм крутящего момента.