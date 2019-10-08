Ford Mustang GT превратили в 710-сильный шоукар

Под капотом Ford Mustang GT установлен пятилитровый V8 семейства Coyote с компрессором Roush. Его отдача вместо 466 сил и 569 Нм момента составляет 710 лошадиных сил и 827 Нм крутящего момента. Фастбек оборудован койловерами ST Suspension XTA, выхлопной системой MagnaFlow Competition Series и тормозами Wilwood. В салоне автомобиля установлены гоночные ковши NRG Race, руль в стиле NASCAR и сертифицированные FIA шеститочечные ремни безопасности с креплением на балке. Багажный отсек и его крышка изготовлены из углепластика фирмой Anderson Composites.