Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

Чтобы реализовать выдающуюся мощность силового агрегата, штатный кузов уступил место кастомной конструкции, которая на 12,5 сантиметров шире и на 400 процентов жёстче оригинала. Над экстерьером «Чарджера» трудились более четырёх тысяч часов — на корпусе нет краски, а с защитой от внешних воздействий справляется специальное прозрачное покрытие по металлу.

Ходовая часть спроектирована с нуля: используется спиральная регулируемая подвеска с индивидуальной геометрией, установлены специальные поперечные тяги. Для стабильного поведения на дороге применены шестипоршневые тормозные механизмы и 18-дюймовые ультраширокие гоночные шины. Заявлено, что с места до 100 километров в час тюнинговое купе разгоняется примерно за две секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за восемь секунд.