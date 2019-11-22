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11:24

Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

С молотка пустят кастом Maximus Доминика Торетто из седьмой части франшизы

Уникальный прототип Dodge Charger мощностью свыше 2000 лошадиных сил пустят с молотка в Эр-Рияде. Автомобиль приобрёл известность, снявшись в седьмом «Форсаже» — за рулём маслкара стального цвета ехал герой Вина Дизеля Доминик Торетто в знаменитой финальной сцене.

Кастом Charger Maximus только внешне напоминает классический Dodge 1968 года выпуска. Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе. Постройкой автомобиля занимались специалисты Scott Spock Racing и Nelson Racing Engines

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Чтобы реализовать выдающуюся мощность силового агрегата, штатный кузов уступил место кастомной конструкции, которая на 12,5 сантиметров шире и на 400 процентов жёстче оригинала. Над экстерьером «Чарджера» трудились более четырёх тысяч часов — на корпусе нет краски, а с защитой от внешних воздействий справляется специальное прозрачное покрытие по металлу.

Ходовая часть спроектирована с нуля: используется спиральная регулируемая подвеска с индивидуальной геометрией, установлены специальные поперечные тяги. Для стабильного поведения на дороге применены шестипоршневые тормозные механизмы и 18-дюймовые ультраширокие гоночные шины. Заявлено, что с места до 100 километров в час тюнинговое купе разгоняется примерно за две секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за восемь секунд.

Кадр из фильма «Форсаж-7»

Интерьер кастома отделан итальянской кожей в ретростиле, улучшена шумо- и виброизоляция автомобиля. Кроме того, для меломанов установлена специальная акустическая система SSR, а мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay.

Не исключено, что Maximus будет задействован в очередной серии фильма «Форсаж» и станет прототипом для видеоигр, а значит известность и ценность автомобиля со временем будут только расти. Аукцион в столице Саудовской Аравии пройдёт 23 ноября.

Источник: Worldwide Auctioneers, YouTube-Channel