Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

Кастом Charger Maximus только внешне напоминает классический Dodge 1968 года выпуска. Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе. Постройкой автомобиля занимались специалисты Scott Spock Racing и Nelson Racing Engines
Чтобы реализовать выдающуюся мощность силового агрегата, штатный кузов уступил место кастомной конструкции, которая на 12,5 сантиметров шире и на 400 процентов жёстче оригинала. Над экстерьером «Чарджера» трудились более четырёх тысяч часов — на корпусе нет краски, а с защитой от внешних воздействий справляется специальное прозрачное покрытие по металлу.
Ходовая часть спроектирована с нуля: используется спиральная регулируемая подвеска с индивидуальной геометрией, установлены специальные поперечные тяги. Для стабильного поведения на дороге применены шестипоршневые тормозные механизмы и 18-дюймовые ультраширокие гоночные шины. Заявлено, что с места до 100 километров в час тюнинговое купе разгоняется примерно за две секунды, а четверть мили автомобиль преодолевает за восемь секунд.
Кадр из фильма «Форсаж-7»
Интерьер кастома отделан итальянской кожей в ретростиле, улучшена шумо- и виброизоляция автомобиля. Кроме того, для меломанов установлена специальная акустическая система SSR, а мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем поддерживает Apple CarPlay.
Не исключено, что Maximus будет задействован в очередной серии фильма «Форсаж» и станет прототипом для видеоигр, а значит известность и ценность автомобиля со временем будут только расти. Аукцион в столице Саудовской Аравии пройдёт 23 ноября.