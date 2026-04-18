Опубликовано 18 апреля 2026, 15:03
Ford Mustang побил рекорд Нюрбургринга

Ford Mustang установил рекорд на Нюрбургринге. Ford Mustang GTD Competition установил новый рекорд «Северной петли» Нюрбургринга. Американский спорткар, который является дорожной версией одноименного гоночного автомобиля, преодолел трассу за 6 минут 40,835 секунды. За рулем снова был заводской гонщик Ford Racing и Multimatic Дирк Мюллер. Предыдущее достижение того же автомобиля составляло 6 минут 57,685 секунды.
Ford Mustang GTD на Нюрбургринге
Михаил Лобачёв
Новый рекорд улучшает результат Ford более чем на 11 с. Кроме того, подготовленный Mustang GTD на 8 с превзошел результат, показанный на Нюрбургринге Chevrolet Corvette ZR1X. Mustang GTD Competition после рекордного заезда принадлежат два самых быстрых круга среди всех американских марок на Нюрбургринге. Кроме того, результат 6:40,835 стал шестым в классе предсерийных и прототипов автомобилей за всю историю.

Чтобы добиться такого прогресса, инженеры сосредоточились на четырех направлениях: форсировали двигатель, доработали аэродинамику, применили новые шины и облегчили конструкцию автомобиля. Если базовый Mustang GTD оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л.с., то у версии Competition отдача еще выше, хотя точных цифр автопроизводитель не приводит. В дополнение к системе уменьшения лобового сопротивления DRS автомобиль получил измененное антикрыло и карбоновые диски задних колес, оптимизирующие воздушные потоки.

Mustang GTD Competition останется штучным товаром. Ford планирует выпускать его строго ограниченным тиражом, причем машина будет допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования.

