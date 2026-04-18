Ford Mustang побил рекорд Нюрбургринга

Новый рекорд улучшает результат Ford более чем на 11 с. Кроме того, подготовленный Mustang GTD на 8 с превзошел результат, показанный на Нюрбургринге Chevrolet Corvette ZR1X. Mustang GTD Competition после рекордного заезда принадлежат два самых быстрых круга среди всех американских марок на Нюрбургринге. Кроме того, результат 6:40,835 стал шестым в классе предсерийных и прототипов автомобилей за всю историю.

Чтобы добиться такого прогресса, инженеры сосредоточились на четырех направлениях: форсировали двигатель, доработали аэродинамику, применили новые шины и облегчили конструкцию автомобиля. Если базовый Mustang GTD оснащен 5,2-литровым компрессорным V8 мощностью 815 л.с., то у версии Competition отдача еще выше, хотя точных цифр автопроизводитель не приводит. В дополнение к системе уменьшения лобового сопротивления DRS автомобиль получил измененное антикрыло и карбоновые диски задних колес, оптимизирующие воздушные потоки.

Mustang GTD Competition останется штучным товаром. Ford планирует выпускать его строго ограниченным тиражом, причем машина будет допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Kia Carnival и автомобили Genesis отзовут из-за мощной утечки топлива Перечислены 10 японских автомобилей, которыми приятнее управлять, чем Porsche 911 Полноприводная Omoda C5 появилась в России