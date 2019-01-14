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20:40

Самый мощный в истории серийный Ford получил «робот»

Мощность нового Ford Mustang Shelby GT500 превысила 700 сил

Компания Ford представила на Детройтском автосалоне наиболее радикальный вариант купе Mustang: версия Shelby GT500 получила компрессорный V8 5.2 мощностью свыше 700 сил. Таким образом, «пони-кар» стал самым мощным серийным автомобилем в истории марки.

Хотя по объему этот двигатель близок к мотору Voodoo от Mustang Shelby GT350, между этими агрегатами мало общего. Тот двигатель — высокооборотный атмосферник с «плоским» коленвалом, все шейки которого лежат в одной плоскости. А для версии GT500 разработали мотор с коленвалом традиционной для V8 конструкции, где между шейками — 90 градусов.

Благодаря компрессору Roots и жидкостному интеркулеру мощность мотора превысила 700 лошадиных сил. Специально для GT500 разработали алюминиевый блок двигателя с увеличенными протоками для охлаждающей жидкости и масла, а также усиленные шатуны. Блок усилен мощным масляным поддоном, внутри которого устроена хитрая система из противоотливных перегородок.

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В пару к новому двигателю установили роботизированную коробку передач — кстати, впервые на модели Mustang. Это семиступенчатый агрегат Tremec с двумя сцеплениями, способный переключаться за 100 миллисекунд. К услугам водителя пять режимов работы, включая трековый и дрэговый — для любительских заездов на кольцевой трассе и по прямой.

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К сожалению, точных цифр по разгону фордовцы не предоставляют. Но и так понятно, что динамика ошеломительная: до 97 километров в час Mustang Shelby GT500 разгоняется за «средние три секунды», время на четверть мили (402 метра) — менее 11 секунд. Это территория таких машин, как Porsche 911 GT2 и Nissan GT-R Nismo.

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Mustang Shelby GT500 получил подвеску с измененной геометрией, активные амортизаторы MagneRide и шестипоршневые тормоза Brembo с дисками диаметром 420 миллиметров (это самые крупные тормоза в истории американского автопрома).

К услугам спортсменов-любителей — два пакета опций: Handling Package (регулируемые опоры передних стоек и спойлер с планкой Гёрни) и Carbon Fiber Track Package, в состав которого входят углепластиковые колесные диски, трековая резина Michelin Pilot Sport Cup 2, регулируемое антикрыло из углепластика и сплиттер под передним бампером вместе с крылышками-канардами. Кстати, задний диван при заказе Carbon Fiber Track Package не ставится: все ради снижения веса.

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Перепутать Shelby GT500 с любой другой версией Мустанга практически невозможно: у него не только горбатый капот и воздухозаборники увеличенной вдвое площади, но и полностью пересмотрено стилевое решение передка — две решетки в центре бампера зрительно объединены воедино, а боковые воздухозборники визуально продолжены до уголков фар.

Историческое обозначение Shelby GT500 принадлежало мелкосерийному Мустангу 1967 года, который оснащался двигателем V8 FE-серии объемом 7 литров и мощностью 355 лоошадиных сил. Уже в наше время этот бренд возродили. Под ним Ford успел выпустить еще три модели: с 2007 по 2009 год это был Mustang пятого поколения с компрессорным V8 5.4 мощностью 500 лошадиных сил, с 2010 по 2014 — машина шестого поколения с аналогичным 540-сильным мотором, а в 2013-2014 году — новую версию с мотором V8 5.8 мощностью 662 силы.

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