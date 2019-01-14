Самый мощный в истории серийный Ford получил «робот»

Перепутать Shelby GT500 с любой другой версией Мустанга практически невозможно: у него не только горбатый капот и воздухозаборники увеличенной вдвое площади, но и полностью пересмотрено стилевое решение передка — две решетки в центре бампера зрительно объединены воедино, а боковые воздухозборники визуально продолжены до уголков фар.

Историческое обозначение Shelby GT500 принадлежало мелкосерийному Мустангу 1967 года, который оснащался двигателем V8 FE-серии объемом 7 литров и мощностью 355 лоошадиных сил. Уже в наше время этот бренд возродили. Под ним Ford успел выпустить еще три модели: с 2007 по 2009 год это был Mustang пятого поколения с компрессорным V8 5.4 мощностью 500 лошадиных сил, с 2010 по 2014 — машина шестого поколения с аналогичным 540-сильным мотором, а в 2013-2014 году — новую версию с мотором V8 5.8 мощностью 662 силы.